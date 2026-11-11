"Икономист" съобщи за американска идея Москва да контролира Донбас, но според "Телеграф" Киев отхвърля териториална ревизия

1507 Снимка: АП/БТА

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В Абу Даби започна вторият ден от тристранните преговори между делегациите на САЩ, Русия и Украйна, посветени на параметрите за евентуално мирно споразумение и прекратяване на огъня. В работната програма на разговорите влизат спорните въпроси за границите, деескалацията на бойните действия, енергийната сигурност, корабоплаването в Черно море и размяната на военнопленници. Според дипломатически източници и международни медии украинската страна е отклонила предложение на Вашингтон за териториални корекции в Донбас и настоява за непоколебими гаранции за сигурност.

Първият кръг от срещите в Обединените арабски емирства продължи четири часа и половина. Представителят на Белия дом Джаред Къшнър определи дискусиите като конструктивни, а украинският президент Володимир Зеленски посочи освобождаването на пленниците като първостепенна задача за Киев. Руската делегация на срещата се ръководи от Владимир Медински, като след финала на заседанията се очакват официални изявления пред медиите.

Ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров обяви, че след тристранния формат със САЩ и Москва предстоят отделни консултации с европейските партньори. Дневният ред включва подготовка за възможна среща между лидерите на държавите и конкретни мерки за безопасност в Черноморския басейн.

По информация на британския вестник "Телеграф" украинското ръководство е отхвърлило нов американски план за ревизия на границите за отпушване на преговорния процес с Москва. Изданието "Икономист" съобщи по-рано за идея на Вашингтон за промяна на административните очертания на украинските области с цел обявяване на пълен контрол на Кремъл върху района на Донбас.

В същото време агенция Франс Прес цитира висш украински правителствен източник, според когото Киев изисква минимум десет години гарантирана финансова подкрепа от западните държави след края на войната. Финансовите ресурси са необходими за поддържането на постоянна редовна армия от 800 000 военнослужещи срещу бъдещи военни рискове.

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