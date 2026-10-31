2098 Снимка: XINHUA/БТА

Чуйте статията:

Във Великобритания се очаква министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд да обяви окончателното си решение относно правилата за имиграция за законно пребиваващи чужденци, което засяга в пълна сила и българите, съобщава БНР.

Шабана Махмуд предложи срокът за придобиване на право на постоянно пребиваване да се удължи от сегашните пет на 10 години, като за някои по-нископлатени имигранти този период може да достигне 15 години.

Би Би Си разполага с информация, че предложенията ще бъдат щателно преразгледани за повечето хора, които в момента работят в сферата на социалните грижи.

Министърът на вътрешните работи изрази загриженост относно броя на хората, които биха придобили право на постоянно пребиваване след период на изключително висока нетна миграция при предишното правителство. Махмуд се сблъска със съпротива в рамките на самото правителство заради предложението си да наложи нови правила за чуждестранните работници, които вече се намират в Обединеното кралство.

Преди да се присъедини отново към кабинета, министърът на жилищното строителство Анджела Рейнър определи предложенията като "нетипични за британските ценности", тъй като те целят промяна на правилата за хора, пристигнали в Обединеното кралство добросъвестно.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

От Министерството на вътрешните работи заявиха, че няма да коментират окончателните решения на Махмуд, докато те не бъдат представени пред парламента през следващата седмица.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.