Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Във Великобритания се очаква министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд да обяви окончателното си решение относно правилата за имиграция за законно пребиваващи чужденци, което засяга в пълна сила и българите, съобщава БНР.

Британия

Шабана Махмуд предложи срокът за придобиване на право на постоянно пребиваване да се удължи от сегашните пет на 10 години, като за някои по-нископлатени имигранти този период може да достигне 15 години.

Би Би Си разполага с информация, че предложенията ще бъдат щателно преразгледани за повечето хора, които в момента работят в сферата на социалните грижи.

Министърът на вътрешните работи изрази загриженост относно броя на хората, които биха придобили право на постоянно пребиваване след период на изключително висока нетна миграция при предишното правителство. Махмуд се сблъска със съпротива в рамките на самото правителство заради предложението си да наложи нови правила за чуждестранните работници, които вече се намират в Обединеното кралство.

Преди да се присъедини отново към кабинета, министърът на жилищното строителство Анджела Рейнър определи предложенията като "нетипични за британските ценности", тъй като те целят промяна на правилата за хора, пристигнали в Обединеното кралство добросъвестно.

Родители във Великобритания може да бъдат наказвани за престъпления на децата си
Виж още Родители във Великобритания може да бъдат наказвани за престъпления на децата си

От Министерството на вътрешните работи заявиха, че няма да коментират окончателните решения на Махмуд, докато те не бъдат представени пред парламента през следващата седмица.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
33533
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки) Корнер
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки)
24958
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
6362
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5340
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява Impressio
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява
1367
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
156
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
3580
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1046