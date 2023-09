Голям пожар избухна днес след спукване на петролопровод в Ивано-Франковска област, Западна Украйна, има пострадали, предаде Франс прес, като се позова на украинската национална служба за извънредни ситуации. Според службата, цитирана от УНИАН, са пострадали шестима души, включително две деца.

"В 17:54 ч. (и българско време), близо до село Стримба, в Надвирненски район, се е спукал петролопровод (с диаметър 150 мм)", съобщи тя, като уточни, че петролът се е разлял на площ от около 100 кв. м.

На мястото на инцидента е избухнал пожар, като според местни медии е имало мощна експлозия. Изпратени са спасители, а към момента огънят е овладян.

На снимки, публикувани в социалните мрежи, се виждат гъсти облаци черен дим. Мястото на пожара е на стотици километри от фронтовата линия на сраженията с руските сили в източната част на страната, отбелязва АФП.

По-рано днес бе поразен инфраструктурен обект в Западна Украйна. За атаката съобщи в "Телеграм" губернаторът на Виницка област Сергий Борзов. "За съжаление, е бил ударен инфраструктурен обект", написа той, без да даде повече подробности.

Местните власти в град Калиновка наредиха на хората, живеещи в района, да се евакуират. Те също не уточниха какъв обект е бил поразен и с какво оръжие. По-рано се появиха съобщения за дронове в района, отбелязва Ройтерс.

Русия редовно нанася удари в Украйна с ракети и безпилотни летателни апарати.

Москва твърди, че е неутрализирала украинска атака

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ над Белгородска област девет снаряда, изстреляни от реактивни системи за залпов огън "Ураган" на украинската армия, обяви междувременно министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Вячеслав Гладков написа в "Телеграм", че няма пострадали хора и нито разрушения.

Междувременно руският президент Владимир Путин подписа указ за постъпване на есенните наборници на военна служба, предадоха ТАСС и Ройтерс. Нормативният акт бе публикуван на официалния руски портал за правна информация.

Около 130 хиляди руски граждани на възраст между 18 и 27 години се очаква да влязат в казармата от 1 октомври до 31 декември. Наборната кампания е редовна, но сега съвпада с т. нар. специална военна операция на Русия в Украйна, която навлезе в 20-ия си месец, отбелязва Ройтерс.

Путин, който подписа през март указ за влизане на 147 хиляди наборници в казармата през пролетта на тази година, предупреди този месец, че се готви за дълга война срещу Украйна. През юли руският парламент прие закон, повишаващ максималната възраст на наборниците от 27 на 30 години, която мярка ще влезе в сила от догодина.

