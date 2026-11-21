Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Пътната полиция в Гърция предупреждават, че се прилага строго закона за глоби при неправилно използване на пътните ленти, предаде кореспондентът на БНР.
Съгласно действащите правила лявата пътна лента на автомагистралите и скоростните пътища може да се използва от автомобили и мотоциклети само за изпреварване.
Полицаите уточняват, че след извършване на маневрата шофьорите трябва при първа възможност да напуснат лявата лента и да преминат в дясната.
За шофьорите на леки автомобили глобата е 150 евро и отнемане на книжка за 20 дни. Санкцията за шофьорите на тежкотоварни автомобили е 350 евро и остават без книжка за един месец.
Глобите се налагат съгласно новия правилник за движение в Гърция, който влезе в сила от миналата година.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Нарушенията са много, твърдят полицаи, и поясняват, че глобяват всички нарушители, които застрашават безопасността.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.