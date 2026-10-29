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В САЩ от поста му е бил отстранен главният военен стратег на въоръжените сили, пише изданието "Атлантик", цитирано от Франс прес и БТА. Новината се появи и в други издания като independent.

Тръмп

Тази изненадваща стъпка идва в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп както изглежда се готви да поднови мащабните удари срещу Иран.

Генералът от сухопътните войски Брет Силвия, който е заемал поста на главен военен стратег, е бил отстранен от позицията тази седмица, пише изданието, като се позовава на информирани източници от министерството на отбраната на САЩ.

От идването на Тръмп на власт за втори президентски мандат в началото на 2025 г. няколко висши военни от армията се оттеглиха от постовете им.

Миналия месец американският министър на правосъдието Пийт Хегсет заяви, че САЩ са намалили с 20 процента броя на генералите и на адмиралите във въоръжените сили. Той поясни, че отстраняването на висши кадри е засягало такива от тях, които не са се присъединили към усилията на Пентагона за префокусиране на въоръжените сили от така наречените "уокитски политики" на предходните администрации към стратегии за водене на война.

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В миналото Брет Силвия е бил ръководител на 101 военнодесантна щурмова дивизия и е командвал и част в Ирак.

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