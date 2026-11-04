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Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф коментира американските междинни избори, на които се очертава загуба на мнозинството на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп и в двете камари на Конгреса.

САЩ - Израел - Иран

Галибаф заяви, че дали по съвест или заради нарастващите разходите за живот, американците са казали "Не на войната" и Иран подкрепя това послание.

"Ако правителството на САЩ измени на волята на американското общество, за да служи на международни касиери и изнудвачи, то ще разбере, че нашето НЕ ще дойде като кошмар", написа преговарящият в "Екс".

Междувременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че четири петролни танкера са били унищожени, след като са се натъкнали на морски мини, докато се опитвали да преминат по забранен маршрут през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление на КГИР се посочва, че танкерите все още са в пламъци, и се добавя, че други два кораба са били задържани.

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Вчера САЩ нанесоха удари по остров Кешм в протока.

В интервю Тръмп каза, че "все още трябва да се погрижим" за няколко обекта в Иран, включително планината Пикакс, където се помещава предполагаем ядрен обект.

Преди това журналистът Тъкър Карлсън съобщи, че според негови източници президентът обмисля ядрени удари по този обект под натиск от Израел.

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