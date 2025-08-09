Германското правителство планира да преведе около 630 милиона евро от парите на данъкоплатците на фондация "Бил и Мелинда Гейтс". Това съобщава "Берлинер Цайтунг", позовавайки се на официален отговор на запитване, отправено от депутатите от "Алтернатива за Германия" (AfD) Маркус Фронмайер, Диана Цимер и Ян Венцел Шмид.

Най-голямото перо е на стойност около 290 милиона евро за проекта "Глобална инициатива за продоволствена сигурност и устойчивост". Според Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ), на което правителството е възложило изпълнението, целта е да се помогне на различни държави да подобрят своята продоволствена сигурност и устойчивост. Критиците обаче виждат в това и опит за целенасочено политическо влияние в страни като Етиопия, Малави и Мадагаскар, прикрито като хуманитарна помощ.

Около 220 милиона евро са предвидени за "Глобална инициатива за дигитална трансформация". Според GIZ световната дигитализация трябва да бъде насочена така, че да подкрепя политическите цели на германското правителство, например в борбата с изменението на климата или в контекста на руската агресия срещу Украйна. "По този начин една демократична държава непряко финансира частен технологичен милиардер за осъществяването на технологични проекти с политически ефект", коментира "Берлинер Цайтунг".

Други 270 милиона евро отиват за здравна програма в Етиопия - родината на Тедрос Адханом Гебрейесус, генералния директор на Световната здравна организация (СЗО). П

 
