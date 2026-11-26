Йохан Вадефул потвърди подкрепата за Киев, въпреки критиката за украинските операции в Балтийско и Средиземно море

1371 Снимка: АП/БТА

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Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди Украйна да не разширява обхвата на конфликта с Русия след неотдавнашните украински атаки срещу руски кораби в Средиземно и Балтийско море, предадоха ДПА и БТА.

"Правото на Украйна на самоотбрана е безспорно и ние подкрепяме страната, но категорично бих предупредил да не допуска географско разширяване на този конфликт", заяви Вадефул пред журналисти в Берлин, в кулоарите на среща с румънския си колега Дан Некулеску.

В неделя Украйна атакува с морски дронове няколко руски плавателни съда в Средиземно море край бреговете на Либия, сред които руска корвета и товарен кораб.

В интервю за "Блумбърг" украинският президент Володимир Зеленски също така съобщи, че Украйна е извършила атака с дрон срещу руския товарен кораб "Спарта II" край Финландия, в Балтийско море.

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Въпреки критиките си Вадефул неколкократно потвърди подкрепата на Германия за Украйна.

"Русия напада Украйна, а Украйна се защитава. Докато тя атакува военни цели, действията ѝ са легитимни", каза той и добави, че не се съмнява, че именно това прави Украйна, включително в Балтийско море.

"Но не мога да подкрепя ескалация на конфликта. Трябва да ограничим разпространението му. Трябва да избегнем всякаква ескалация. Трябва също така да предотвратим всякакви заплахи за корабоплаването и околната среда в района на Балтийско море. Именно затова в момента водим много интензивни разговори по този въпрос", добави Вадефул.

Опасенията, че войната може да се разпространи на територията на НАТО, нарастват.

В петък три ракети навлязоха във въздушното пространство на Полша и паднаха на нейна територия по време на мащабни руски атаки срещу съседна Украйна, но нямаше пострадали. Полските прокурори установиха, че става дума за руски крилати ракети от типа Х-101. Москва обаче отрече да има нещо общо със случая.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.