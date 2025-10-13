Началникът на немското разузнаване предупреди за опасност от руска атака срещу НАТО в близко бъдеще

1538 Снимка: Thomas Samson чрез AP/БТА

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул обеща на България и Румъния подкрепа срещу Русия, преди да отпътува на двудневна визита в двете страни, предаде ДПА.

Двете страни са "партньори, които са от критично значение за европейската сигурност и стабилност", заяви Вадефул. "Югоизточна Европа е стратегически район от нашия континент", подчерта той.

Заплахата за външните граници на ЕС и по югоизточния фланг на НАТО може да бъде видяна в Черно море на фона на войната на Русия в Украйна, посочи министърът.

"Там също така ще бъде решено дали Европа ще остане способна да действа - по отношение на сигурността, солидарността и по-нататъшното развитие на нашия съюз", добави той.

Очаква се Вадефул днес да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев в София, след което утре да отлети за Букурещ за разговори с румънския си колега Оана Цою.

България е модел за страните от Западните Балкани, който демонстрира колко тясно свързани са сигурността и интеграцията, посочи Вадефул. Той нарече предстоящото присъединяване на страната към еврозоната силен сигнал за стабилността на София и на Европа като цяло.

По отношение на неотдавнашните нарушения на румънското въздушно пространство от страна на руски дронове Вадефул каза, че посегателствата срещу суверенитета на партньор от НАТО са неприемливи. "Ясно сме ангажирани да защитаваме и отбраняваме Европа заедно с Румъния, заяви той.

Министерството на външните работи в Берлин каза, че разговорите на Вадефул ще обхванат икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС.

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа. Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, пише БТА.

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА.

"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба.

Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той. "В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави Йегер.

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.

Германия е изправена пред предизвикателства също заради поредицата от дронове, забелязани над ключова инфраструктура, включително летището в Мюнхен. До голяма степен дроновете се свързват с Русия, въпреки че Москва отрича да има нещо общо.

Министърът на отбраната Борис Писториус предупреди няколко пъти в последните седмици, че Русия би могла да е в позиция за отправяне на удар срещу територията на НАТО до 2029 г.

Йегер говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби.

Той заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото.

"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви началникът на разузнаването. Целта на Москва е да направи Европа, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, добави той.

