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Китай не проявява интерес към провеждането на тристранна среща с Русия и САЩ за обсъждане на примирие в Украйна, заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю пред германската телевизия, което ще бъде излъчено тази вечер, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Щайнмайер посочи, че е повдигнал въпроса за срещата пред китайския си колега Си Цзинпин по време на посещението си в Пекин в петък.

По думите на германския президент Си е заявил, че е възможно тримата лидери да се срещнат на предстоящата среща на високо равнище на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), но въпросите, свързани с Украйна, няма да бъдат в дневния ред.

"От негова гледна точка в момента не се готви отделна среща на върха за Украйна с участието на Китай, САЩ и Русия. Си изрично подчерта, че това е европейски конфликт, за чието уреждане е необходимо европейците също да присъстват на масата за преговори", допълни германският президент.

Щайнмайер отбеляза, че когато е засегнал въпроса за възможно провеждане на среща на върха за Украйна "изненадата, изписала се по лицето на Си Цзинпин е била видима".

Изявлението на германския президент се появява в контекста на информациите за възможна тристранна среща в кулоарите на конференцията на АТИС, която ще се състои в средата на следващия месец в южния китайски град Шънчжън. Предложението подобна среща да се проведе беше на руския президент Владимир Путин, който посочи, че на събитието трябва да бъдат обсъдени въпроси, свързани с ядреното разоръжаване.

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От своя страна американският президент Доналд Тръмп изрази одобрение за идеята, като уточни, че ще бъде склонен да обсъди и други въпроси, "като например Украйна" .

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