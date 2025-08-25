Руският президент Владимир Путин трябва да е наясно, че подкрепата на Германия за Украйна не отслабва, заяви германският министър на финансите и вицеканцлер Ларс Клингбайл, който пристигна днес  на необявено предварително посещение в украинската столица Киев.

"Путин не бива да си прави илюзии, че подкрепата на Германия за Украйна може да се разпадне," каза Клингбайл, който е лидер на Германската социалдемократическа партия - младши партньор в управляващата от канцлера Фридрих Мерц консервативно ръководена коалиция. "Напротив: ние оставаме вторият по големина поддръжник на Украйна в света и най-големият в Европа. Украйна може да продължи да разчита на Германия," добави той, цитиран от "Ройтерс".

По данни на министерството на Клингбайл германското правителство е подкрепило Украйна с 50,5 милиарда евро (59,18 млрд. долара) от началото на войната досега.

Лавров: Путин и Тръмп искат мир в Украйна, но европейските политици пречат
Клингбайл призова Путин да покаже интерес към мирен процес в най-смъртоносната война в Европа от 80 години насам, започнала през февруари 2022 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бърз край на войната, но Киев и съюзниците му се опасяват, че той може да се опита да наложи споразумение на условията на Русия.

Клингбайл подчерта, че Украйна трябва да участва в преговорите и че са нужни както прекратяване на огъня, така и надеждни гаранции за сигурност, за да се постигне траен мир. "За тази цел ние работим в тясна международна координация," уточни той.

Сред обсъжданите тази седмица варианти за гарантиране на сигурността на Украйна след евентуално мирно споразумение, както френският президент Еманюел Макрон, така и британският премиер Киър Стармър подкрепиха идеята за разполагане на войски като част от "коалиция на желаещите".

Мерц също е дал знак, че е отворен за участие на Германия, но подобна стъпка би предизвикала силна съпротива както вътре в страната, така и отвън.

