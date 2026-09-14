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Германската служба за военно контраразузнаване, известна като MAD, предупреди за нарастваща заплаха от хибридни атаки и използване на вербувани агенти под прикритие, като заяви, че Германия е "приоритетна цел на руската разузнавателна дейност", предаде ДПА. Наред с името на Русия, която извършва разузнавания, се споменава и Китай.

Европа

В годишния си доклад, публикуван днес, службата посочва като причини за засиления интерес от страна на руското разузнаване геостратегическото положение на Германия в Европа и НАТО, разширяването на Бундесвера и въвеждането на нови оръжейни системи.

В доклада е отбелязано, че поне част от наблюдението на военна инфраструктура, включително прелитания на дронове над обекти и прониквания в имоти на Бундесвера, може да се припише на китайските разузнавателни служби. Те също така използват и китайската диаспора за разузнавателни цели, пише БТА.

"Заплахата от хибридни атаки в Германия продължава да нараства", обобщава MAD. Сред тях са кибератаки, атаки с дронове, опити за политическо влияние и саботажни действия, насочени срещу транспорта, енергийната инфраструктура и телекомуникациите.

Службата съобщи, че и потенциалната заплаха от саботаж, извършван от агенти на ниско ниво, се е увеличила значително. В доклада не са посочени данни за сравнение, тъй като това би могло да даде на противниковите служби информация, която да използват срещу Германия.

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В него се отбелязва, че руските посолства и полу-държавни организации служат като прикритие за руска разузнавателна дейност. Споменават се и информационни агенции.

MAD изрази безпокойство и от пътуванията на германски военнослужещи в чужбина. В доклада е посочено, че някои военнослужещи са пътували до Русия и Беларус, често за да посещават свои роднини.

По време на тези пътувания те са попадали в полезрението на съответните разузнавателни служби. "Това ги прави особено уязвими за изнудване и заплахи от страна на органите за сигурност там".

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