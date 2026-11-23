Руското посолство в Берлин, Федералната разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили на молбата за коментар, пише Ройтерс

1982 Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP, File/БТА

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Според германски медии разузнавателните служби на страни от НАТО са стигнали до извода, че Русия тази година планира да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Западни организации, включително германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът, са обменили информация, от която става ясно, че сателитът "Спутник-С" е бил конструиран преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област, съобщават телевизионните канали Ен Де Ер и Ве Де Ер, както и в. "Зюддойче цайтунг".

Агенция Ройтерс отбелязва, че руското посолство в Берлин, Федералната разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили за момента на молбата ѝ за коментар.

През 2024 г. Русия отхвърли твърденията на американски официални лица, че Москва разработва оръжие, което може да унищожи вражески спътници чрез взрив в Космоса.

Представители на САЩ казват, че Русия от години разработва оръжие, което да има капацитета да разруши цяла сателитна мрежа като например използваната от украинската армия мащабна система за интернет "Старлинк" на компания "Спейс Екс".

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На този фон Кремъл отхвърли разпространената информация, че Русия планира тази година да изстреля в орбита сателит, носещ ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

"Не, не сме виждали тези съобщения", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовна пресконференция в отговор на журналистически въпрос относно германските публикации.

"Едва ли си заслужава да ги приемаме сериозно", добави Песков, като отбеляза, че става въпрос за "твърдения на неизвестен човек" и за "твърде много предполагаеми неща".

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