Германските следствени служби нахлуха в офисите на крайнодесния депутат Максимилиан Кра днес, след като долната камара на немския парламент гласува за сваляне на имунитета му по обвинения за предполагаемо приемане на подкупи от Китай и пране на пари, предаде ДПА.

Европа

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени, както и жилището му в Дрезден.

Междувременно следователи от Белгия и службата за съдебно сътрудничество Евроюст са обискирали офисите на Кра в Брюксел, където той беше евродепутат от 2019 до 2025 г.

Кра беше избран за депутат в Бундестага през февруари тази година, след като партията му "Алтернатива за Германия" стана втора политическа сила в страната.

В началото на май дрезденската прокуратура започна разследване по обвинения за подкупи от Китай, получавани от Кра по време на мандата му в Европейския парламент, както и за пране на пари. Все още е в ход и предварително разследване за предполагаеми руски плащания, свързани с Кра, съобщи ведомството, цитирано от ДПА и БТА.

Водещият кандидат на "Алтернатива за Германия" се оттегли след скандал
Виж още Водещият кандидат на "Алтернатива за Германия" се оттегли след скандал

Максимилиан Кра е много спорна фигура дори в редиците на собствената си партия. В миналогодишните избори за Европейски парламент той беше първият кандидат от листата на АзГ, но предизборната му кампания беше белязана от скандали, напомни ДПА.

ИЗБРАНО
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира" Лайф
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира"
19822
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига Корнер
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига
5501
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет Бизнес
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет
3516
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
6433
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео) Impressio
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео)
3918
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона URBN
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона
5033
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
10057
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
278
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
1965