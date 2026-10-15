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Германският парламент прие закон за въвеждане на цифров портфейл през следващата година, предназначен за съхранение на документи, като например цифрова лична карта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

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Чрез приложението "d-you" гражданите ще могат по-лесно да удостоверяват самоличността си онлайн пред държавни органи и контрактори.

Цифровата лична карта е предвидена за използване и във физическия свят, което ще позволи личната карта от пластмаса да остава у дома.

Постепенно ще бъдат добавени и други документи за самоличност, като например шофьорски книжки.

Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер заяви, че цифровият портфейл ще влезе в употреба на 2 януари 2027 г.

С това Германия прилага законодателство на Европейския съюз, което задължава всяка страна членка да предостави приложение за цифрови документи за самоличност на смартфони. Законът включва и мерки, целящи да облекчат гражданите от бюрократични тежести.

За възрастните хора отпада необходимостта да подават заявление за нова лична карта, тъй като се премахва 10-годишният срок на валидност. Лицата, които са били на 70 или повече години при издаването на последната им лична карта, ще могат да продължат да я използват безсрочно.

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Освен това, при смяна на адреса, притежателите на паспорти вече няма да се налага да посещават съответната служба, за да актуализират данните си в документа. Паспортът остава валиден, дори ако в него е посочен старият адрес.

Все още не е напълно ясно кога точно ще влязат в сила новите правила. Законът трябва първо да бъде одобрен от Бундесрата - горната камара на германския парламент.

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