Ивицата Газа

Германия ще подкрепи резолюция на ООН, която потвърждава правото на палестинска държавност, съгласно международното право, но това не означава официално признаване, съобщи говорител на правителството пред Ройтерс.

"Германия ще подкрепи такава резолюция, която просто описва статуквото в международното право", каза говорителят, добавяйки, че Берлин "винаги е подкрепял решението за две държави и постоянно настоява за това".

"Канцлерът (Фридрих Мерц) преди два дни спомена, че Германия не смята, че е дошло времето за признаване на палестинска държава", уточни той, цитиран от БТА.

Преди два дни председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен призова Европейския парламент да признае палестинска държава

"Няма да има палестинска държава", пък обеща пред заселници премиерът на Израел Бенямин Нетаняху само преди ден.

Нетаняху пред заселници: Няма да има палестинска държава
Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия вече заявиха, че ще признаят палестинската държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, въпреки че Лондон обяви, че ще се въздържи, ако Израел предприеме стъпки за облекчаване на хуманитарната криза в ивицата Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

САЩ остро се противопостави на всяка стъпка от европейските си съюзници за признаване на палестинската независимост.

Миналата седмица американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ са заявили пред други страни, че признаването на палестинска държава ще причини повече проблеми.

