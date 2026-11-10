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Германия заплаши да блокира следващия дългосрочен бюджет на ЕС, ако всички страни членки не се включат в осигуряването на нови 45 милиарда евро за Украйна, включително заявилите отказ да участват България, Унгария, Чехия и Словакия.

Русия - Украйна

Всички 27 държави в съюза отпуснаха на управлението на президента Володимир Зеленски заем от 90 милиарда евро, за да покрие финансовите си нужди през 2026 и 2027 г. Миналия месец обаче Киев посочи, че тази сума няма да бъде достатъчна и прогнозира бюджетен недостиг от 70 милиарда евро през следващата година. ЕС се ангажира да покрие част от този недостиг - 45 милиарда евро, но все още предстои да реши по какъв начин ще бъде осигурено финансирането.

"Как ви се вижда това, на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.", заяви премиерът Румен Радев, след като се върна от последното заседание на Европейския съвет.

В писмо до председателя на Европейския съвет, оповестено от Франс прес и "Файненшъл таймс", Германия призовава всички държави членки на ЕС "без изключение" да поемат ангажимент за покриване на очаквания бюджетен недостиг на Украйна през следващата година, преди да започнат каквито и да било обсъждания по бюджета на блока от 2028 г. до 2034 г.

"Колективният ангажимент на всички нас, без изключение, да допринесем справедливо за преодоляването на този недостиг е съществена предпоставка за решаването на този проблем", пише германският канцлер Фридрих Мерц до Антонио Коща. Това е и "ключово условие" за обсъждането на "всякакви други въпроси, особено на тези с финансови последици", се посочва в писмото в момент, когато 27-те държави членки водят трудни преговори за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

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Германският канцлер призова въпросът да бъде включен в дневния ред на неформалната среща на върха на ЕС в петък в Дъблин.

Германия не възнамерява да поеме тази тежест сама, като изтъква, че двустранната помощ за Украйна, особено военната, вече до голяма степен се осигурява от нея. Тази подкрепа, макар и от съществено значение за европейската сигурност, "е разпределена неравномерно и разчита до голяма степен само на няколко държави членки", твърди Берлин.

Германия, която е водещият донор на помощ за Украйна, както и Нидерландия редовно критикуват някои страни от ЕС, включително Франция, за ограничените им финансови вноски.

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Унгария, Словакия и Чехия получиха миналата година разрешение да не участват в плащането на лихвите по заема от 90 милиарда евро.

Миналата седмица ЕК преведе шести транш от него в размер на 4,36 милиарда евро. До края на тази година Украйна се предвижда да получи от ЕС 25,2 милиарда евро, от които 11,9 млрд. евро за отбрана и 9 млрд. евро бюджетна помощ.

От началото на войната през 2022 г. Брюксел е предоставил на Киев общо 235,9 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от приходите от запорираното от ЕС руско имущество.

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