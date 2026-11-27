Няма и задържани наши граждани след ексцесиите на стадион "Велодром"

1343 Снимка: БТА

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По официални данни на френската полиция няма нито един арестуван български гражданин, нито български гражданин, който да се намира в болнично заведение. Това съобщи генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева в ефира на БНТ по повод сблъсъците по време на футболния мач между "Олимпик Марсилия" и "Левски".

Тя уточни, че е разговаряла лично с трима от пострадалите, които са били приети в две от болниците във френския град. "Някои от тях са били зашити, имало е наранявания. Лично ми разказаха своята версия за случилото се", каза Ванева.

На въпрос дали има пострадал в кома, тя отговори, че не може да потвърди подобна информация. Увери, че консулството е в постоянен контакт и с близките на българските фенове. По думите ѝ към всеки случай се подхожда индивидуално.

По думите на генералния консул първоначалната информация е за 11 пострадали българи. На шестима от тях е оказана помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в болница, допълва БТА.

Ванева разказа, че първите сигнали за проблеми на стадиона са се появили още в началото на футболната среща.

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В четвъртък вечерта се игра футболният мач на "Олимпик Марсилия" и "Левски". Двубоят във Франция беше белязан от непровокирана агресия към българските фенове.

Френските власти да изяснят обстоятелствата около инцидентите с български граждани в Марсилия, настояват в позиция от външното министерство.

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