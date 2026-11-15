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Петима души пострадаха при пожар, избухнал на коледен базар в Ане, Белгия, съобщи кметът Пиер Рондиа, цитиран от ДПА.
Той посочи пред агенция Белга, че двама от ранените са откарани в болница в критично състояние, добавя БТА.
Според кмета огънят е възникнал след взрив на газова бутилка. Пламъците са изпепелили две дървени постройки и са нанесли щети на други две.
Рондиа каза, че прокуратурата разследва причините за пожара.
Денят в няколко минути
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Коледният базар "Маредсу" в Ане, южно от Брюксел, е много популярен в региона.
Той отвори врати в петък и продължава шест уикенда. Организира се в манастира "Маредсу" и включва над 60 щанда.
От бенедиктинското абатство заявиха, че заради пожара базарът ще остане затворен днес.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.