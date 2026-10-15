Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Необходимо е европейското финансиране за Украйна да бъде увеличено през идната година, тъй като Киев иска допълнителна помощ за 2027 г., заяви днес в Брюксел германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес и БТА.

Европа

"Ще трябва отново да увеличим финансирането, за да можем наистина да подкрепяме Украйна устойчиво", каза той при пристигането си в белгийската столица за срещата на върха на европейските лидери.

Финансовата и военната подкрепа за Украйна е осигурена за 2026 г., но 2027 г. се очертава да бъде трудна заради значителен недостиг на средства спрямо първоначално предвиденото.

Европейският съюз отпусна заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г., от които 45 млрд. евро са предвидени за следващата година.

Тази сума обаче вече се оказва недостатъчна и европейските държави търсят нови начини да подкрепят Украйна във войната ѝ срещу Русия. Първата дискусия по въпроса трябва да се проведе днес и утре между лидерите на 27-те държави членки, но не се очаква да бъде взето решение, заявиха европейски дипломати.

Украйна планира рекордни разходи за война догодина
Виж още Украйна планира рекордни разходи за война догодина

Идеята за използване на замразените в ЕС активи на Руската централна банка отново беше повдигната, но съпротивата на няколко държави, сред които и Белгия, продължава да възпрепятства постигането на споразумение, посочват дипломатическите източници.

Германският канцлер предупреди днес, че не може да става дума за прехвърляне на част от тези активи, чийто общ размер възлиза на около 210 млрд. евро, към САЩ в рамките на евентуален мирен план.

"Това са активи, замразени в Европа, и те трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние ще вземем решението", заяви той.

Лавров: Европа води война срещу Русия, Рюте: Ще правим още повече за Украйна
Виж още Лавров: Европа води война срещу Русия, Рюте: Ще правим още повече за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски, който изрази силно разочарование след споразумението между Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставки на руско дизелово гориво за САЩ, се очаква да пристигне в Брюксел още днес. Той трябва да участва в срещата на върха на 27-те държави членки утре сутринта, като още днес ще се срещне с няколко високопоставени европейски представители, сред които и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Няколко европейски лидери също защитиха днес правото на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти въпреки многократните призиви на американския президент Доналд Тръмп тези атаки да бъдат прекратени.

"Колкото по-бързо бъдат разбити всички руски петролни рафинерии и намален капацитетът на Русия да продава енергийни ресурси, толкова по-добре", заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12245
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1536
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5505
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2304
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3897
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1522
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432