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Германия ще предостави на Украйна допълнителна помощ преди очакваната тежка зима, съобщи канцлерът Фридрих Мерц на среща с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, цитиран от ДПА и БТА.

Русия - Украйна

"Ще продължим да оказваме подкрепа, докато тази война не приключи", посочи германският лидер.

Той неколкократно подчерта, че подпомагането на Украйна е в интерес на Германия. "Изходът от тази война ще оформи облика на европейската сигурност за дълго време напред", каза той.

Допълнителната помощ за зимата ще бъде в размер на 200 милиона евро, научи ДПА. Тя ще бъде поделена между бюджетите на Министерството на външните работи и правителствената политика за финансиране на международно развитие.

Зеленски пристигна в Берлин в навечерието на нови преговори за прекратяване на войната. Малко преди това специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви нов кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ, който ще се състои в Абу Даби идната седмица във вторник и сряда.

На общата пресконференция след срещата си и двамата лидери настояха, че Европа трябва да участва в тези обсъждания.

"С Фридрих сме на едно мнение, че не може да има устойчив мир, без европейците да участват в един или друг формат", каза Зеленски.

По думите на Мерц новият кръг преговори е правилна стъпка. "Европа трябва и иска да играе роля в този процес. Решения по основните елементи на мирно споразумение, било то за санкциите или архитектурата на сигурност, могат да бъдат вземани единствено съвместно с нас европейците", заяви германският канцлер.

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