Министерството на външните работи на Франция е извикало посланика на САЩ в страната Чарлс Къшнър, след като той изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което казва, че Франция не е направила достатъчно за пресичане на антисемитското насилие, съобщи говорител на външното министерство в Париж, цитиран от Ройтерс и БТА.

САЩ

"Франция разбра за твърденията, направени от посланика на САЩ г-н Чарлс Къшнър, който в писмо до президента на Републиката изразява безпокойството си от нарастването на антисемитските действия във Франция и отбелязва предполагаемото отсъствие на достатъчни действия от страна на френските власти за борба с тях", се казва в съобщение на френското министерство, разпространено в неделя.

В него се отбелязва, че "твърденията на посланика са неприемливи".

"Публични изявления, назидаващи Израел, и жестове в посока на признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подхранват насилие и застрашават живота на евреите във Франция. В днешния свят антиционизмът е антисемитизъм - просто и ясно", написа Къшнър на Макрон.

Чарлс Къшнър е баща на Джаред Къшнър, който е съпруг на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка.

В края на юли френският президент Еманюел Макрон обяви намерението на страната си да признае палестинска държава на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

Преди няколко дни в писмо и израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Макрон, че "подклажда антисемитски настроения" във Франция с призива си за международно признаване на палестинска държава.

"Загрижен съм за тревожния възход на антисемитизма във Франция и липсата на решителни действия на Вашето правителство в отговор на това. През последните години антисемитизмът превзе френските градове", написа Нетаняху. 

