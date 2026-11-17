Френските власти потвърдиха, че техни военнослужещи обучават украински военни и поддържат доставено оборудване, но категорично отрекоха да участват в бойни действия

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Франция потвърди, че нейни военнослужещи се намират на територията на Украйна, но категорично отхвърли твърденията на Русия, че това представлява пряко участие във войната. Спорът между Париж и Москва се разрази, след като стана известно, че малки групи френски военни изпълняват задачи по обучение на украински военнослужещи и техническа поддръжка на доставено от Франция оборудване, предаде Франс прес.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е предупредила Париж за присъствието на френски военнослужещи на украинска територия. Според него подобна дейност надхвърля рамките на обичайната военна помощ за Киев.

"Не става въпрос само за французи, ние знаем това. Изразихме нашата загриженост. Това вече не е просто подкрепа за Украйна, а пряко участие във войната", заяви Лавров на пресконференция в Манила, Филипините, където се провежда среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Изявлението му предизвика остра реакция от Париж.

"Абсурдно" е да се твърди, че френските военнослужещи в Украйна участват пряко в конфликта, както заяви руският външен министър Сергей Лавров, каза френският делегиран министър по въпросите на въоръжените сили Алис Руфо, цитирана от Франс прес.

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Тя подчерта, че Франция няма никакво намерение да ангажира свой военен персонал в бойните действия, противно на казаното от руския външен министър.

Руфо обясни, че в Украйна действително съществува координационна структура, която работи в тясно сътрудничество с официалното френско военно представителство. Нейната задача е да организира при необходимост целенасочени обучения, както и поддръжка и техническо обслужване на военно оборудване, доставено от Франция.

Информацията за присъствието на френски военнослужещи в Украйна беше разпространена първоначално от радио Ер Еф И, а впоследствие потвърдена пред Франс прес от източник, запознат със случая.

"Ротацията на френските обучители в полза на Украйна във Франция, в Полша и пунктуално в Украйна е реалност. Но не става въпрос за военна операция. Не съществува никакво намерение те да бъдат ангажирани в действия, свързани с упражняване на принуда", подчерта източникът пред Франс прес.

Франция е сред западните държави, които оказват значителна военна и финансова подкрепа на Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 година. Размяната на изявления между Москва и Париж отразява различните им позиции за това дали присъствието на чуждестранни военни инструктори на украинска територия представлява подкрепа или пряко участие във войната.

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