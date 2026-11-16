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Малки контингенти френски военнослужещи действат от няколко месеца в Украйна, за да обучават украински военнослужещи и да участват в поддръжката на материали, но тяхната мисия изключва всякакви бойни действия, заяви днес пред Франс прес източник, запознат с въпроса.

"Ротацията на френските обучители в полза на Украйна във Франция, в Полша и пунктуално в Украйна е реалност. Но не става въпрос за военна операция. Не съществува никакво намерение те да бъдат ангажирани в действия, свързани с упражняване на принуда", подчерта източникът пред Франс прес, потвърждавайки информация, разкрита по-рано от Ер Еф И.

В отговор на запитване френският Генерален щаб на въоръжените сили отказа коментар.

Тази секретна мисия, наречена "Воля" и ръководена от френски генерал, представлява "лека и гъвкава структура", съставена от "малобройни групи за краткосрочни мисии", според източници на Ер Еф И, пожелали да останат анонимни. Твърди се, че тези военнослужещи присъстват там поне от лятото на 2026 г.

Не става въпрос за бойни части. Франция винаги е отричала на украинска територия да има френски бойни части, припомня Франс прес, цитирана от БТА.

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Украйна беше нападната от Русия през 2022 г. и получава подкрепа от западните държави, които ѝ предоставят военно оборудване, финансова помощ, както и разузнавателна информация.

Френските власти винаги са заявявали, че нямат намерение да се включват във военните действия на украинска територия, докато войната продължава. Официално нито един войник от трета държава не воюва на страната на Украйна.

От руска страна Северна Корея е изпратила военнослужещи, които участват в бойните действия на руска територия, в Курска област.

Междувременно през март Великобритания обяви, че разполага с обекти за военнотехническа поддръжка на украинска територия. Става въпрос за небойни мисии, подобни на тези, които изпълняват френските военнослужещи.

"Британски инженери са разположени в Украйна и работят в тясно сътрудничество с украинските си колеги, за да осигуряват поддръжката и ремонта на военните превозни средства", заяви тогава британското правителство. Според британския вестник "Гардиън", който е посетил един от тези обекти, инженерите са наети по договор и не са военнослужещи.

Франция обучава украински военнослужещи на своя територия и разполага също с военни инструктори в Полша в рамките на Военната мисия на ЕС за подпомагане на Украйна (EUMAM-Ukraine), чийто мандат е до ноември 2028 г.

От 2023 г. насам общо 25 000 украински военнослужещи са преминали обучение както във Франция, така и в Полша.

Въпросът за разполагането на западни военнослужещи на украинска територия обаче е политически чувствителен.

Кремъл, обвиняван през последните месеци в засилване на тайните дейности срещу европейските държави, подкрепящи Киев, многократно е предупреждавал, че смята изпращането на чуждестранни военни в Украйна за "червена линия".

В Европа политици, които се противопоставят на предоставянето на помощ за Украйна, редовно изтъкват и риска от въвличане на техните държави в този конфликт.

В навечерието на френските президентски избори, насрочени за април и май 2027 г., крайнодясната кандидатка за френски президент Марин Льо Пен, която води в социологическите проучвания, обяви, че ако дойде на власт, ще прекрати финансовата помощ на Франция за Украйна след шестмесечен преходен период.

Президентът Еманюел Макрон, който активно подкрепя Киев, предупреди в събота в публикация в социалната мрежа Екс, че "тези, които искат да ограничат средствата за Украйна", всъщност искат "да я принудят да приеме несправедлив мир", което крие риск от "трайно отслабване на сигурността" на цяла Европа.

Париж и Лондон създадоха "Коалиция на желаещите", обединяваща 35 държави и предвиждаща разполагането на многонационални сили в Украйна, които да осигурят прилагането на гаранциите за сигурност за тази страна след договарянето на примирие с Русия, припомня Франс прес.

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