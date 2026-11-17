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Във Франция нито един служител от елитното полицейско подразделение CRS 8, специализирано в потушаването на безредици, не се яви на работа в деня на масовите протести днес. Поради това отрядът не е могъл да бъде ангажиран за действията по време на протестите, съобщава местната телевизия BFMTV.

Полицейският профсъюз Un1té заяви за "мащабна вълна от изтощение и недоволство" сред служителите. Според данните му, на 17 ноември няколкостотин "изтощени служители" от десетина отряда са били принудени да потърсят лекарска помощ.

От профсъюза твърдят, че вече няколко месеца предупреждават Министерството на вътрешните работи за проблемите.

Един от служителите на CRS 8 е разказал пред телевизионния канал за "всеобщо недоволство" в подразделението, поради факта, че по време на последните четири демонстрации полицаите са били поставяни в блокада и са били използвани за статично дежурство вместо за оперативна работа.

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Масовите протести във Франция продължават от края на септември. На 17 ноември в цялата страна се проведоха демонстрации срещу високата цена на живота. В Париж, според данни на полицията, в акциите са участвали около 28 000 души.

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