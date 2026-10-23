Един човек е убит, а петима ранени - трима от които тежко

7210 Снимка: БТА/АР

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Френският вътрешен министър Лоран Нуниез нарече фаталната стрелба с автоматично оръжие в предградие на Париж "терористичен акт", съобщиха световните агенции.

Стрелецът бе арестуван в община Коаниер в департамент Ивлин западно от Париж, след като към 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско) е открил огън от автомобила си на главен път между градoвете Трап и Ла Вериер. Един човек загина, а петима са ранени, трима от които тежко. Сред прострляните е и 12-годишно момиче.

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"Стрелбата е продължила почти 15 минути. Разследването все още продължава, но това очевидно е терористично престъпление", заяви Нуниез пред журналисти в град Трап западно от столицата.

Според очевидци, стрелецът е преминал през няколко квартала със сиво "Рено Клио". Мъжът е стрелял произволно с очевидното намерение да причини възможно най-много жертви... искал е да предизвика касапница", каза кметът на Трап Али Рабех, цитиран от Би Би Си.

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По думите му мишени на нападателя са били хора на бензиностанция, пред медицински център и на детска площадка в Трап, а след това въоръженият мъж се е отправил към близкия Ла Вериер.

На въпрос каква може да е била причината за стрелбата, кметът на Трап отговори, че жертвата е от африкански произход, а един от намиращите се в критично състояние е от северноафрикански произход.

Нападението е имало "расистки, вероятно ислямофобски оттенък", добави Али Рабех.

По-рано и френският министър-председател Себастиен Льокорню реагира на инцидента, като заяви, че националната прокуратура за борба с тероризма е била уведомена.

Задържаният стрелец е идентифициран като Кевин Т., роден през 1987 г. Той е имал предишни присъди, но не е бил известен на френските разузнавателни служби, съобщават местните медии.

Националната антитерористична прокуратура на Франция обяви, че разглеждат случая като "акт на терористична група с цел подготовка на престъпления срещу граждани", а разследването им включва и "притежание на оръжие от категория А" - оръжия от военен клас или автоматични оръжия.

От там добавиха, че стрелецът е поставил капан с газови бутилки в жилището си.

При претърсването на дома му в Плезир, в департамента Ивлин, полицията е открила "устройство, представляващо капан, състоящо се от три газови бутилки и електрически проводници, свързани с таймер", уточниха от прокуратурата.

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