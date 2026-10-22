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Два самолета цистерни Airbus A330 MRTT - един на френските военновъздушни сили и един на Многонационалният флот от многоцелеви самолети за презареждане и транспорт на НАТО, бяха проследени от специализираното издание Itamilradar днес над Черно море край България.

Черно море под прицел

Френският самолет е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, а този на НАТО - от Кьолн.

Траекторията на полетите им съответстващи на презареждане с гориво във въздуха на изтребители, които не се виждат на публичните платформи за проследяване.

Тяхната активност подчертава продължаващото значение на подкрепата със самолети цистерни за въздушните операции на НАТО в региона, отбелязва Itamilradar.

Специализираното издание съобщи и за патрулирането над Черно море на американския разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon, който кацна във Варна във вторник.

Вчера американски военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III кацна в Бургас.

Военен разузнавателен самолет на САЩ кацна във Варна и патрулира над Черно море (снимки)
Виж още Военен разузнавателен самолет на САЩ кацна във Варна и патрулира над Черно море (снимки)

Също в сряда министърът на отбраната Димитър Стоянов предупреди жителите на Черноморското крайбрежие, че ще наблюдават активизиране на родната авиация в района.

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили вече изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България, съобщиха от МО.

Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство.

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