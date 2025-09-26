Френски фермери протестираха с трактори пред Версай срещу споразумение с МЕРКОСУР
Недоволстват срещу риска от дестабилизация, падащи цени и нелоялна конкуренция от Южна Америка
Френски фермери докараха трактори на протест пред Версайския дворец край Париж срещу планираното търговско споразумение между ЕС и южноамериканския блок МЕРКОСУР.
Брюксел започна процеса по ратифициране на сделката в началото на септември, а Франция, която някога беше силно против, оттогава изглежда оказва по-малко съпротива, пише "Льо Паризиен".
В МЕРКОСУР влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, а асоциирани членове са Чили, Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу. Споразумението би трябвало да позволи на ЕС да изнася повече автомобили, машини, вина и др., но ще улесни и вноса на говеждо месо, птици, захар, мед и ориз, освободени от мита.
Брюксел очаква ниски обеми, но засегнатите европейски сектори се оплакват от риска от дестабилизация и падащи цени, и най-вече нелоялната конкуренция поради по-ниските производствени стандарти.
Текстът на споразумението все още трябва да бъде одобрен от държавите членки, а след това и от Европейския парламент, като Европейската комисия се надява това да стане до края на декември.
Протести имаше и вчера - в Страсбург, Дижон и др.