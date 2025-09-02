Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Мъж намушка с нож четирима до търговски център във Финландия (видео/снимки)
Виж още Мъж намушка с нож четирима до търговски център във Финландия (видео/снимки)

Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.

Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.

Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия.

Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си.

