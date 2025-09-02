Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс.
Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.
Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.
Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия.
Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си.
