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Френската полиция е иззела различни оръжия и е арестувала 135 души по време на днешните нови протести, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, цитиран от "Франс 24".

Франция

Конфискувани са били метални топки, оловни сачми, фойерверки, прашки, стоманени топки, импровизирани оръжия, меч и еърсофт пушки и пистолети.

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Около 70 000 полицаи бяха разположени преди марша на "жълтите жилетки", профсъюзите и студентите, тъй като властите се опасяват от повторение на грабежите и вандализма, наблюдавани по време на размириците миналата събота.

"Няма да толерираме никакво насилие или нарушаване на обществения ред", заяви Нунес.

Снимка: БТА/АП

Гневът на протестиращите беше допълнително разпален от забраната от правителството на президента Еманюел Макрон на демонстрации, водени от други профсъюзи. Няколко групи остро разкритикуваха това, което нарекоха атака срещу правото на протест.

Снимка: БТА/АП

Макрон обвини "ултралеви" групировки, които искат да "свалят републиката", за насилието от миналия уикенд, когато обществени сгради бяха вандализирани и стотици магазини бяха разграбени.

Снимка: БТА/АП

След като беше изненадана от тези вълнения, полицията този път разполагаше с бронирани машини, хеликоптери и водни оръдия, готови да реагират на най-малката провокация, предаде "Льо Монд".

Снимка: БТА/АП

Униформените в Лион използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат около 150 протестиращи близо до центъра на града, които се опитаха да блокират път.

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Полицията промени в последния момент маршрута на основното шествие от центъра на Париж към южния край на столицата. Маршът започна в спокойна атмосфера.

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