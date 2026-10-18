Историческото кметство в Лимож, оцеляло при две световни войни, е почти унищожено

14636 Снимка: АР/БТА

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Франция се изправя днес пред разрушенията от един от най-бурните дни на безредици от години, след като протестите срещу високите цени и състоянието на обществените услуги доведоха до смъртта на един демонстрант, раняването на стотици полицаи и арестуването на близо 1800 души, предаде Ройтерс.

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Демонстрациите в цялата страна вчера прераснаха в бунтове, при които беше подпалена сграда на кметство, магазини бяха разграбени, а няколко сгради бяха покрити с графити, докато групи от протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията в градове из цялата страна.

Един протестиращ загина след сърдечен арест по време на демонстрациите в столицата Париж, където полицията извърши рекордните 855 ареста.

В цяла Франция полицията задържа около 1800 души, а повече от 500 полицаи бяха ранени, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез.

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Над половин милион души се присъединиха към шествията в десетки градове, което бележи сливането на продължилото един месец ученическо движение с по-широкото социално недоволство срещу нарастващите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.

Докато стотици хиляди протестираха мирно, подстрекаващи към масови безредици групи нападаха обществени сгради, разграбваха луксозни бутици и супермаркети и атакуваха полицейски автомобили и служители.

При посещение при полицейски части в Париж късно в събота премиерът Себастиен Льокорню определи случилото се като "насилие с изключителна интензивност". "Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка", заяви той.

Според премиера полицията се е сблъскала с "изключително агресивна ултралява група", която е действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. "Няма да се оставим да ни сплашат", подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще има още арести.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен определи безредиците като безпрецедентни по мащаб и призова прокуратурите към решителни действия, съответстващи на тежестта на насилието.

Протестите бяха свикани от синдикати, представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, земеделци и други организации срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система.

FRANCE: Rioters have set fire to the historic City Hall in Limoges, France, causing its roof to burn and its clock tower to collapse. Built in 1883, the 143 year old landmark survived 2 world wars and was designated a protected historical monument in 1975. It’s gone now. https://t.co/m4MKZ2N6Nu — Open Source Intel (@Osint613) October 17, 2026

"Няма място за насилие в нашата република", написа френският президент Еманюел Макрон в Екс, докато безредиците се разрастваха късно снощи.

"Онези, които са разграбвали, атакували префектурите, както и магазини, и дори са ограбили нашите кметства, ще бъдат преследвани и наказани", добави Макрон.

Мащабна операция по почистване започна в Лил, Марсилия, Страсбург, както и в Бордо, където група маскирани протестиращи нахлу в резиденцията на местния префект.

В Париж разбити витрини, изгорели велосипеди и написани със спрей лозунги свидетелстваха за ден, който започна предимно с мирни демонстрации, но прерасна в насилие.

В Лимож работници оценяваха щетите по 143-годишната сграда на кметството, която беше частично разрушена при палеж. Построената през 1883 г. сграда, оцеляла през две световни войни и през 1975 г. обявена за защитен исторически паметник, е "в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт.

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация.

"Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата.

В Париж най-сериозните сблъсъци бяха около площад "Република" и в централните търговски райони. Полицията използва сълзотворен газ срещу групи демонстранти, а автомобили бяха подпалени. Кметът на френската столица съобщи, че цели улици са понесли значителни щети.

Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си.

"Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите.

Безредиците засилиха натиска върху Макрон и неговото правителство. Френският премиер Себастиен Льокорню заяви, че правителството няма да се остави да бъде "сплашено" от насилието, и обвини за безредиците "ултралевите" и престъпниците, на фона на предстоящите президентски избори през следващата година.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр обеща подкрепа за собствениците на търговски обекти, които са претърпели загуби.

"Тези, които нанасят щети на имоти, ще си платят, ще поправят щетите и ще бъдат държани отговорни за намерението си да посеят хаос", посочи в изявление Лескюр.

Кметът на Бордо Тома Казньов заяви, че в неговия град са били ограбени до 100 магазина, докато кметът на Марсилия Бенуа Паян обяви спешна финансова помощ в подкрепа на предприятия, засегнати от насилието.

Протестите започнаха миналия месец заради условията в училищата и недостига на учители в работническите предградия, преди да се разширят в движение срещу неравенството, съкращенията на публичните разходи и повишаващите се разходи за живот.

Протести в Белгия, Португалия и Италия

В събота протести срещу поскъпването на живота имаше и в Белгия, Португалия и Италия. В Лисабон десетки хиляди граждани протестираха срещу високите цени на жилищата и поскъпването на живота, докато в други европейски градове също бяха регистрирани сблъсъци между протестиращи и полиция.

В Милано полицията прибегна до сълзотворен газ, след като служителите на реда бяха атакувани с камъни от протестиращи на площада пред катедралата "Дуомо". Част от демонстрантите се отделиха от основното шествие, което доведе до ескалация на напрежението, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на италиански медии. Полицаи с екипировка за борба с безредиците се опитаха да разпръснат маскирани участници в протестите и от търговската галерия "Виторио Емануеле II", разположена в непосредствена близост до катедралата.

Протестът в Болоня също прерасна в насилие. Полицията използва водно оръдие, за да разпръсне събралото се множество, а седем души бяха арестувани, съобщи италианската информационна агенция АНСА.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди проявите на насилие. В публикация в социалната мрежа X тя заяви: "Да демонстрираш е право. Да превръщаш градовете ни в бойни полета - не."

Протестите на студентите в Албания също ескалира.

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