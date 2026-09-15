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Франция настоява руско-узбекският милиардер Алишер Усманов да бъде премахнат от списъка със санкционирани от ЕС в опит да осигури освобождаването на неопределен брой френски граждани, задържани в Азербайджан, съобщи "Евронюз", позовавайки се на дипломати, запознати с преговорите.

Русия - Украйна

Париж подкрепи Словакия в искането, което е принудило посланиците на страните от ЕС снощи да се съгласят да удължат съществуващите санкции само с една седмица до 22 септември, за да си дадат повече време да намерят решение.

Подновяването на санкциите се отнася до 3000 руски граждани, обвинени в подкрепа на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Повечето държави членки остават против премахването на имена от списъка, докато Русия продължава войната си в Украйна и на фона на опасения от хибридни атаки в Европа, отбелязва "Евронюз".

Източниците на медията обясняват, че Франция е посочила опасения за националната сигурност. Френското правителство е отказало коментар. "Всичко си има обяснение", е казал неофициално парижки дипломат.

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"Консултациите ще продължат и се очаква да се проведат допълнителни дискусии своевременно - заяви говорител на ирландското председателство на Съвета на ЕС - Подновяването на списъците е от съществено значение за продължаване на подкопаването на руската военна машина и за поддържане на натиска върху лицата и организациите, които я подкрепят, дават възможност и се възползват от нея. Това е приоритет за президентството."

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