Сблъсъци с полицията, палежи и масови арести белязаха демонстрациите срещу скъпия живот във Франция, а в Белгия младежи излязоха на протест срещу поскъпването на образованието

34119 Снимка: АР/БТА

Чуйте статията:

Около 400 души са арестувани при днешните протести във Франция срещу високите разходи за живот и проблемите в обществените услуги, съпроводени от сблъсъци с полицията, палежи, грабежи и нахлувания в обществени сгради, съобщиха Ройтерс, Франс прес и ДПА. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви тази вечер, че в демонстрациите в страната са участвали около 550 000 души.

Оценките за броя на участниците се различават. Организатори по-рано посочиха около 800 000 демонстранти, а Общата конфедерация на труда (CGT) съобщи за над 500 000 участници в 1750 демонстрации към 17:00 часа местно време. Синдикатът определи мобилизацията като най-голямата от началото на учебната година.

Органите на реда използваха сълзотворен газ и палки, за да разпръснат протестиращи в Париж, Лион и Страсбург, съобщи френското Министерство на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Напрежението ескалира още в първите часове на национлния протестен ден, когато хиляди хора излязоха по улиците с искания за мерки срещу поскъпването на живота и подобряване на обществените услуги.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Парижката полицейска префектура съобщи по-рано за около 100 задържани за носене на оръжия и други забранени предмети. Основното протестно шествие в столицата потегли по план в 14:30 часа местно време въпреки сблъсъците по-рано през деня.

Според Министерството на вътрешните работи няколко шествия в столицата са се опитали да достигнат до държавни институции, което е предизвикало намесата на силите за реда.

Палеж в Лион, опити за грабежи в Марсилия

Протестиращи успяха да нахлуят в кметството на северния френски град Лил и извършиха вандалски действия в няколко помещения, преди да напуснат сградата, предаде Франс прес. Полицията за борба с безредиците потвърди, че протестиращите са напуснали сградата, няколко минути, след пробива си.

Офис на туристическа компания в Лион също бе подпален по време на протестите, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от Ройтерс.

Часове по-рано протестиращи в южния град Марсилия също успяха да нахлуят в кметството на града, преди да бъдат изведени със сила от полицията.

В града демонстранти направиха опит да нахлуят и в полицейско управление, а властите съобщиха и за опити за разграбване на магазини.

Междувременно ръката на протестиращ бе откъсната в Сент Етиен, Централна Франция, от хвърлена от полицията граната за овладяване на тълпи, съобщи запознат със случая пред АФП. Не е ясно дали става дума за зашеметяваща граната, или за граната със сълзотворен газ. Това е втори подобен случай в рамките на дни, отбелязва АФП. На 5 октомври 15-годишен ученик загуби лявата си ръка при взрив на зашеметяваща граната пред училището си в Ланс, което беше окупирано от протестиращи ученици.

Welcome in Burning france - The Limoges town hall is collapsed - Attack on police personals and Van's - stones in every paris strit - Marseille the shopping center (Centre Bourse) has been completely looted - Car , Bus each of vehicles are burning right now - protesters Rioters take all charge against what can they do against govt. - violent mob, all while rioters kept hurling objects at them. Paris , Marseille , Lyon , Toulouse , Lille , Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Nancy, Clermont Ferrand Tours, Besançon, Annecy, Avignon, Caen Le Mans, Limoges, Valence etc all cities are under cios. Hope all things solve out soon . House war may end. — Purohit Says (@yashpurohitt) October 17, 2026

Според Министерството на вътрешните работи целенасочени нападения от маскирани участници в днешните протести са регистрирани в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза, Анже и др. градове.

Съобщава се за нападения срещу служители на реда, палежи на обществени места, опити за грабежи и атаки срещу представители на властите и медиите.

WATCH: Protesters in France loot a Louis Vuitton store in Bordeaux earlier today. https://t.co/WP6XWG5ur5 — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Френското вътрешно министерство предупреди за засилена мобилизация на крайнолеви групи, които според властите се опитват да предизвикат безредици и да ескалират напрежението.

Limoges, France. The clock tower of the city hall has collapsed after a fire deliberately started during protests on October 17. The building, inaugurated in 1883 and listed as a historic monument since 1975, has suffered devastating damage. The attack destroyed more than a recognizable city landmark. A building that houses local government became a target during demonstrations over the cost of living, public services and education. The collapse marks the physical destruction of part of Limoges’ architectural heritage, while the wider unrest has spread to cities across France. Protesters can challenge government decisions, but burning a historic public building also destroys a shared civic asset that residents cannot easily replace. https://t.co/4KBXdUZNYT — NOTICIASENX (@NOTICIASENX) October 17, 2026

Резиденцията на префекта в Бордо, в Югозападна на Франция, беше "разграбена" по време на протестите, което предизвика намесата на елитното подразделение на националната полиция (RAID), съобщи източник, близък до властите, предаде Франс прес.

"Няколко лица са нахлули и са разграбили помещенията", заяви пред AФП говорителка на префектурата, докато префектът Софи Брока осъди "най-категорично" нанесените щети на резиденцията и разграбването на магазини в центъра на града.

Около 100 маскирани протестиращи блокираха достъпа до сградата на телевизионния канал "Се Нюз" (CNews) в Париж, съобщиха местни медии. В същата сграда се помещава и радиостанция "Юроп 1" (Europe 1).

Във френската столица напрежението се повиши още преди началото на основното протестно шествие, след като стотици демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в централните части на града.

Въпреки безредиците голямото шествие потегли по план в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско).

Сред участниците бяха представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, природозащитници и антифашистки организации.

За да предотвратят нови сблъсъци, властите забраниха провеждането на демонстрации около няколко ключови държавни сгради, включително Елисейския дворец - резиденцията на президента Еманюел Макрон, и "Матиньон" - резиденцията на министър-председателя. Ограничения са въведени и по прочутия булевард "Шанз Елизе".

Париж Снимка: АР/БТА

В демонстрациите се включиха и ученици, и студенти, които от седмици организират протести с искания за по-добри условия в учебните заведения.

Националната протестна вълна е насочена срещу растящите разходи за живот и влошаването на обществените услуги, като недоволството обединява различни граждански движения и организации.

Според Ройтерс днешните сблъсъци са сред най-сериозните прояви на насилие по време на протести във Франция през последните години.

Френският премиер Себастиен Льокорню заяви днес, че Франция няма да се остави да бъде "сплашена" чрез насилие, след като десетки хиляди хора протестираха срещу повишаващите се разходи за живот и лошото състояние на обществените услуги няколко месеца преди президентските избори, предаде Ройтерс.

"На тези, които явно искат да използват това насилие като "загрявка" преди президентските избори, ще заявя ясно: Няма да се оставим да бъдем сплашени. Никой няма да налага политическите си послания чрез насилие", написа Льокорню в публикация в Екс.

От своя страна Общата конфедерация на труда (CGT) призова правителството да "спре репресиите и незабавно да отговори на социалните искания".

Протестната вълна достигна и Белгия: Сблъсъци с полицията в Брюксел

Напрежението от масовите протести във Франция се пренесе и в съседна Белгия. Няколкостотин души, предимно младежи, излязоха по улиците на Брюксел, а демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията, предаде Ройтерс.

Протестите в белгийската столица са вдъхновени отчасти от демонстрациите във Франция, но имат и свои конкретни причини. Белгийски студентски организации се обявиха срещу нарастващите разходи за образование и планирани реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висшите учебни заведения.

Демонстрантите се събраха в центъра на Брюксел, като много от тях бяха с маски и скандираха антифашистки лозунги.

Напрежението ескалира, след като участници в протеста преобърнаха автомобил. Полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне събралите се, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен реагира остро на безредиците.

"Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест", написа той в социалната мрежа Екс.

Министърът предупреди, че срещу участниците в безредиците ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на обществения ред.

Протестни действия имаше и в източния белгийски град Лиеж. По-рано този месец студенти там вече демонстрираха срещу проблемите във френскоезичната образователна система, включително поскъпването на обучението и затруднения достъп до учебни материали.

Албания също кипи: Хиляди младежи поискаха оставката на Рама

Хиляди млади албанци протестираха в петък в Тирана за четвърти пореден ден, съобщи Ройтерс. Демонстрантите отново счупиха прозорци и светофари, след като още от вторник протестите започнаха да стават все по-насилствени.

Демонстрациите на студентите, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, следват месеци на мирни протести, които според студентите правителството е пренебрегнало.

"Те (правителството) ни докараха до крайност", е заявил пред агенцията 19-годишният демонстрант Енеа, който не е пожелал да каже фамилното си име от страх, че ще бъде арестуван. Той е допълнил, че посланието му към Рама е "да подаде оставка колкото се може по-скоро, преди всичко да изгори".

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието, както и за продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Според албанското Министерство на здравеопазването и социалните грижи, цитирано от АТА, 21 души са получили медицинска помощ вчера в Университетската болница в Тирана. От тях осем са били полицаи, 10 демонстранти, сред които трима непълнолетни, и трима минувачи. Според вътрешния министър Ервин Демо до момента общо 156 души са били ранени при протестите, от които 97 са полицейски служители.

От своя страна албанската Агенция за надзор на полицията обяви, че наблюдава ситуацията и всички съмнения за нарушения на правомощията от страна на органите на реда ще бъдат разследвани.

Ройтерс съобщава за протести вчера и в Лежа, Елбасан, Шкодра и Корча.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.