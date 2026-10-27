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Франция временно разположи самолет за морско патрулиране в Румъния, за да подпомогне установяването на опасности за корабоплаването и да засили защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от Ройтерс и БТА.

Черно море под прицел

През последните три седмици най-малко осем товарни кораба бяха засегнати край бреговете на Румъния и България. Съобщава се за около 34 загинали или изчезнали моряци.

По-рано този месец пилоти на румънски изтребители Ф-16 свалиха два руски дрона от най-ново поколение над териториалните води на Румъния. От НАТО заявиха, че ще изпратят допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и дронове в Черно море.

На 18 октомври Франция разположи самолета си за морско патрулиране "Атлантик 2" във военновъздушна база в Румъния. Той ще изпълнява мисии за наблюдение над западната част на Черно море до 6 ноември.

Целта е да се идентифицират опасностите за корабоплаването и да се повиши способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния, посочват от министерството.

 

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От румънското Министерство на националната отбрана заявиха още, че действията на НАТО и френските военноморски сили допълват мерките, предприети от румънските военноморски сили. Те включват засилени патрулни мисии с кораби, хеликоптери и дронове.

Румънските военноморски сили също така непрекъснато информират за съществуващите опасности и препоръчителните маршрути, допълват от министерството.

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