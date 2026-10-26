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На фона на отслабващото доверие в "ядрения щит" на САЩ 10 европейски държави започват да сътрудничат с Париж в областта на възпирането на Русия, пише в. "Уолстрийт Джърнъл".

Русия - Украйна

Този план, който френският президент Емануел Макрон нарича "напредничаво възпиране", предвижда разполагането на френски изтребители "Рафал" с ядрено въоръжение в цяла Европа, както и създаването на нова инфраструктура, системи за връзка, ранно предупреждение и механизми за обмен на разузнавателни данни с тези съюзници.

Крайната цел е да се създаде по-голяма стратегическа неопределеност за руския президент Владимир Путин, който неведнъж повдигаше въпроса за възможността за употреба на ядрено оръжие след началото на войната през 2022 г.

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"Това създава нови трудности за противника, тъй като добавя още едно ниво, което руснаците ще трябва да имат предвид", заяви съветникът на Макрон по стратегически въпроси Ксавие Шател на неотдавнашната конференция по сигурността във Варшава. Проектът също така предоставя на Франция "нови възможности за разполагане на ядрени сили в случай на ядрена ескалация".

10 европейски държави вече са се присъединили към френската инициатива с различна степен на ангажираност, откакто Макрон за първи път обяви този план през март.

Според европейски длъжностни лица новата архитектура за сигурна комуникация, ранно предупреждение и обмен на разузнавателни данни би могла да подпомогне отбраната с използване на конвенционално въоръжение в случай, че САЩ не успеят да защитят своите съюзници от НАТО.

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Към момента в този клуб влизат 10 държави: Великобритания, Германия, Нидерландия, Белгия, Полша, Гърция, Финландия, Норвегия, Швеция и Дания. Трите балтийски държави, които са най-уязвими спрямо Русия, не са част от него. Италия е отказала да се присъедини.

"Нямаме планове да разполагаме ядрено оръжие на територията на Финландия в мирно време. Но имаме планове да създадем стратегическа дилема за Русия... Сметнахме, че за нашата сигурност ще бъде полезно да получаваме информация и да участваме в този процес. Не знаем как ще завърши това, вероятно ще отнеме от 10 до 15 години", казва финландският президент Александър Стуб.

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