Според председателя на ЕК всички държави от ЕС са изразили готовност да продължат подкрепата за Киев, като някои настояват да помагат само с невоенни средства, което дава възможност всяка да участва

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Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 милиарда евро за следващата година, който да бъде изплатен от Киев, ако Русия осигури обезщетение за нанесените от войната вреди.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза при представянето на предложението, че очаква то да бъде одобрено единодушно, след като бъде обсъдено от Европейския съвет.

Тя отбеляза, че всички държави от ЕС са изразили готовност да продължат подкрепата за Киев, като някои настояват да помагат само с невоенни средства. По думи ѝ това дава възможност всяка страна от ЕС да участва.

Фон дер Лайен подкрепи настояването на германския канцлер Фридрих Мерц всички да участват в подкрепата за Киев, за да може да се постигне споразумение за следващия многогодишен бюджет на ЕС.

На съвместната си пресконференция с председателката на ЕК във Варна преди седмица премиерът Румен Радев подчерта, че България помага на Украйна, но обърна внимание по повод заканата на Мерц да блокира следващия бюджет на Съюза, ако България, Унгария, Чехия и Словакия не се включат в осигуряването на нови 45 млрд. евро за Украйна, че страната ни е в процедура по свръхдефицит.

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Предвижда се 20 млрд. евро от новия заем да бъдат за бюджетна подкрепа за украинската страна, а 25 млрд. евро да бъдат за отбрана. Фон дер Лайен поясни, че според разчетите на ЕК догодина Украйна ще изпита недостиг от 70 млрд. евро и каза, че се очаква остатъкът да бъде покрит от партньори на ЕС с висок кредитен рейтинг.

Продължаваме работата по разширяване на санкциите срещу Русия, ще представим предложение следващата седмица, посочи председателят на ЕК. Посланието ни към Русия е, че искаме мир, ЕС е единен пет години след началото на войната и сме все така решени да подкрепяме Украйна, обобщи Фон дер Лайен, цитирана от кореспондента на БТА в Брюксел.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис уточни, че за изплащането на лихвите по новия заем ще бъдат използвани приходите от запорираното с европейските санкции руско имущество. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс добави, че се предвижда украинските разходи за дронове да нараснат чувствително следващата година. Според него днес Русия използва на бойното поле 10 млн. дрона годишно и се предвижда през 2027 г. този брой да се удвои.

Europe will continue to help Ukraine protect itself from Russia’s attacks. For 2026, Ukraine’s needs are covered. Today, we are proposing a further €45 billion to cover two thirds of its needs for 2027. Because we must give Ukraine a strong hand at the negotiating table. https://t.co/luU3ctuqu4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява решението за отпускането на заема да бъде прието "възможно най-скоро", за да бъдат осигурени средства за Украйна, която воюва вече пета година срещу Русия.

"Наистина се надяваме предложението на Европейската комисия, целящо да осигури средства за войната в Украйна през следващата година, както и да покрие бюджетния ѝ дефицит, да бъде прието възможно най-скоро", написа Зеленски в социалните мрежи.

What President Ursula @vonderleyen and I discussed earlier could become a reality and GREATLY help Ukraine, our resilience, and our diplomacy. I thank her and the @EU_Commission for the proposal to establish the Instrument for Coordinated Support to Ukraine, under which the EU would provide up to €45 billion in financial assistance to Ukraine. This will complement the EU's existing commitments under the Ukraine Support Loan and will cover a significant part of the budget and defense needs for next year, 2027. We very much hope for the swift adoption of this decision by the European Parliament and the Council and count on the support of all EU member states. I also thank Ursula for her initiative to bring in assistance from our other partners through new mechanisms to facilitate and coordinate additional support. The UK, Canada, Japan, and Norway have been helping tremendously in our defense of life, and establishing clear rules under which they can provide further aid in conjunction with the EU will help even more. Tomorrow, we will have a substantive discussion at the Coalition of the Willing meeting to put all of this on track as soon as possible. Thank you to everyone who is helping! Strong support for Ukraine is the best signal to Russia that this war must end. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2026

От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС предостави близо 238 млрд. евро на Киев, сочи справка на комисията. В края на миналата година ЕС отпусна 90 млрд. евро заем за Киев за тази и следващата година.

Междувременно Европейската комисия съобщи, че създава Служба по въпросите на санкциите, която да обедини опита на институцията за целия жизнен цикъл на санкциите - от разработването на политиката до нейното прилагане, осигуряване на спазването й и предотвратяване на заобикалянето й, включително чрез взаимодействие и работа с държави извън ЕС.

Този подход ще осигури съгласувателна роля за ЕС по отношение на санкциите и е приложим за всички санкционни режими, особено по отношение на Русия и Беларус, както и на Иран и Северна Корея, се посочва в съобщение на комисията. Службата ще подпомага държавите от ЕС с по-бързи насоки за спазване на правилата, за обмен на данни, както и с икономически и технически оценки, за да се осигури уеднаквено прилагане на европейските мерки.

Нахлуването на Русия в Украйна и реакцията на ЕС промениха характера на санкциите, като те се превърнаха във външнополитически инструмент и ключово средство за отговор на сериозни международни предизвикателства, се допълва в съобщението. От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС прие 21 решения за разширяване на санкциите.

Службата на ЕС по санкциите ще бъде създадена в рамките на Генералния секретариат на ЕК и ще работи под надзора на еврокомисаря по финансовите услуги. Основната част от дейността на новата служба ще бъде подпомагането на специалния пратеник на ЕС по въпросите на санкциите, чиято роля е решаваща за усилията срещу заобикалянето на ограничителните мерки, уточнява комисията. Със службата ще сътрудничат дирекциите на ЕК по финансова стабилност, по търговия и данъчно облагане, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Комисията назначава Ларс Даниелсон за международен специален пратеник по въпросите на прилагането на санкциите на ЕС. Той ще поеме длъжността на 6 февруари догодина, когато изтича мандатът на сегашния пратеник Дейвид О'Съливан. Даниелсон, кариерен шведски дипломат с богат опит, е заемал висши длъжности в кабинета на министър-председателя на Швеция, включително като държавен секретар по международните въпроси и въпросите на ЕС, а между 2016 и 2023 г. е бил посланик и постоянен представител на Швеция към европейските институции, се отбелязва в съобщението.

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