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Американският щат Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро във връзка със свалянето от кубинските Военновъздушни сили на малък самолет, собственост на организация на кубинци в изгнание през 1996 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

САЩ

"Това, което се случи, не беше инцидент. То беше убийство”, каза главният прокурор на Флорида Джеймс Ътмайър снощи, след като обяви обвиненията и щатската заповед за арест.

При свалянето на самолета загинаха четирима души, трима от които бяха американски граждани. Машината беше собственост на неправителствената организация "Братя на помощ" (Hermanos al Rescate), базирана в Маями.

През май правителството на САЩ повдигна обвинения срещу 95-годишния Кастро.

"Тук, в щата Флорида, можем да внесем наши собствени обвинения”, заяви Ътмайър на пресконференция. "Жителите на Маями чакат твърде дълго за справедливост”, добави той.

По-малкият брат на революционния лидер Фидел Кастро (1926-2016 г.) беше министър на отбраната в социалистическата карибска държава, когато самолетът беше атакуван.

Хавана заяви, че машината е навлязла в кубинското въздушно пространство. Международната организация за гражданско въздухоплаване прие заключение, че самолетът се е намирал над международни води, когато е бил свален.

Отношенията между САЩ и Куба от години са обтегнати. Ситуацията се влоши при президента Доналд Тръмп заради наложените санкции и петролно ембарго, припомня ДПА.

Случаят от 1996 г., който е в основата на обвинителния акт срещу Раул Кастро
Виж още Случаят от 1996 г., който е в основата на обвинителния акт срещу Раул Кастро

Раул Кастро бе министър на отбраната в продължение на 50 години, а след това бе лидер на страната от 2006 до 2018 г. В момента публичните му появи са редки.

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