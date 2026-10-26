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Консервативният кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро заяви, че ще поиска анулиране на президентските избори, след като загуби на вчерашния втори тур от досегашния държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Невъзможно е да признаем изборите", заяви Болсонаро в столицата Бразилия.

Според него "много неща все още трябва да бъдат изяснени" след правния спор, довел до удължаване на изборния ден.

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Гласуването бе удължено с два часа с решение на съдията от Върховния съд Кристиано Занин заради затруднения с транспортирането на избиратели до секциите.

Болсонаро оспори решението, като заяви, че правилата са били променени в хода на изборния ден.

Кандидатът на левицата Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия, съобщи малко по-рано избирателната комисия на страната.

При преброени 99,9% от избирателните секции 80-годишният ляв политик получава 51,77% от действителните гласове срещу 48,23% за своя съперник.

Старият нов президент обърна мача на балотажа, след като загуби първия тур от сина на бившия държавен глава.

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