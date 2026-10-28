Бразилският сенатор заяви, че е напуснал страната, достигайки до САЩ, за да избегне "политизирането на правосъдната система

517 Снимка: AP/БТА

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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си, въпреки поражението си на изборите в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано стана ясно, че след изборното си поражение Болсонаро е избягал в САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Болсонаро заяви, че е напуснал страната, достигайки до САЩ, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

Болсонаро бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя изненадваща загуба от левия кандидат и действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва. Вчера той получи 24-часов срок да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари, обвинение, което той отрича. Този срок вече е изтекъл, посочват други двама служители, което е довело до анулиране на документите му.

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Бащата на Флавио, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г., припомня БТА.

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