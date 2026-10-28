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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си, въпреки поражението си на изборите в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано стана ясно, че след изборното си поражение Болсонаро е избягал в САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Болсонаро заяви, че е напуснал страната, достигайки до САЩ, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

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Болсонаро бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя изненадваща загуба от левия кандидат и действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва. Вчера той получи 24-часов срок да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари, обвинение, което той отрича. Този срок вече е изтекъл, посочват други двама служители, което е довело до анулиране на документите му.

Бащата на Флавио, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г., припомня БТА.

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