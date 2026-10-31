Той прогнозира, че бразилската икономика ще "фалира" при управлението на Лула да Силва, и заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент

682 Снимка: АП/БТА

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Неуспелият кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро заяви, че е напуснал родината си, за да избяга от "преследване", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Преследването започна дори по-рано, отколкото си представях", заяви сенаторът по време на предаване на живо в Инстаграм, в което разказа за решението си да напусне Бразилия и да замине за САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Във видеото Болсонаро разказа, че в понеделник, след като си е тръгнал от посещение при баща си – бившия президент Жаир Болсонаро, който излежава дългогодишна присъда при условията на домашен арест – полицията го уведомила, че паспортите му ще бъдат отнети във връзка с разследване по подозрения за пране на пари.

"Със сълзи в очите баща ми каза: "Вече знаеш докъде искат да стигнат с това, нали?", разказа Флавио Болсонаро. "Отговорих му: "Татко, вече знам (...). Сега знам какво трябва да направя", добави той.

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Флавио Болсонаро не разкри подробности за начина, по който е напуснал страната, но увери, че е взел решението заедно със съпругата си, "без никой да разбере". Той призова никого да не бъде обвиняван за заминаването му.

"Не напуснах Бразилия, за да избягам от нея. Напуснах я в името на Бразилия", заяви загубилият кандидат.

Той не призна изненадващото си поражение на балотажа срещу настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва и отправи обвинения в изборни измами, въпреки че те бяха отхвърлени както от представители на собствения му политически лагер, така и от съдебната власт.

Във видеото си той сравни предполагаемите нередности по време на изборите с футболни голове, отбелязани с ръка, които не са били отменени, но не представи доказателства в подкрепа на обвиненията си.

Болсонаро прогнозира, че бразилската икономика ще "фалира" при управлението на Лула да Силва, и заяви, че е готов отново да се кандидатира за президент.

"Не говоря за 2030 г., говоря за по-рано", каза Флавио Болсонаро.

На фона на тази ситуация по-късно днес в Атланта ще има среща между външните министри на Бразилия и на САЩ, отбелязва Ройтерс.

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