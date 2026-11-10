Премиерът на Словакия изрази недоволство от това, че германският канцлер свързва финансирането на Киев с преговорите за европейския бюджет

5480 Снимка: АП/БТА

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Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини канцлера на Германия Фридрих Мерц в изнудване заради обвързването на финансовата помощ за Украйна с преговорите за европейския бюджет, съобщава БТА. Темите за многогодишната финансова рамка на Съюза и финансирането на Киев бяха повдигнати и на съвместна пресконференция на Мерц и унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

"Предстоят ни трудни бюджетни преговори в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц на пресконференцията.

"Трябва изцяло да включим политиката си спрямо Украйна в европейския бюджет. Наясно съм, че има различия в позициите по този въпрос. Най-малко четири държави членки имат различно виждане", допълни германският канцлер. Той визира Словакия, Чехия, Унгария и България.

"Не бих определил това като изнудване и не бих използвал подобни думи, тъй като в днешния свят всичко е взаимносвързано. Въпреки това смятам, че подобен подход не изпраща непременно добро послание към останалия свят", заяви Мадяр.

Фридрих Мерц заяви днес, че всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват в подкрепата за Украйна и че помощта за Киев не бива да отслабва, предаде Ройтерс.

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Изказването му дойде на фона на разногласия между страните от ЕС за бъдещата дългосрочна финансова рамка на съюза.

Мерц настоява новият многогодишен бюджет на ЕС, който ще влезе в сила през 2028 г., да постави акцент върху увеличаването на разходите за отбрана и повишаването на конкурентоспособността. Същевременно той иска всички държави членки да участват във финансирането на Украйна, след като няколко страни отказаха да се включат в договорения миналата година заем за Киев, отбелязва Ройтерс.

Бюджетните преговори се очертават като поредно изпитание за единството на западните съюзници в подкрепата им за Украйна повече от четири години след пълномащабната руска инвазия. Германия е най-големият вносител в бюджета на ЕС и водещ поддръжник на Киев сред държавите членки, посочва Ройтерс.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което Ройтерс се е запознал, Мерц посочва, че всички страни от ЕС трябва да участват във финансирането на Украйна. Целта е да се помогне за покриването на очаквания недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет през 2027 г., като се предвижда ЕС да осигури 45 милиарда евро от тази сума.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е критикувал политиката на ЕС спрямо Украйна и се противопоставя на предоставянето на военна помощ за Киев.

През декември миналата година ЕС постигна споразумение за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна. Словакия, Чехия и Унгария отказаха да участват и заявиха, че няма да се включат и в евентуален нов заем. От своя страна унгарският премиер Петер Мадяр изрази резерви към обвързването на европейския бюджет с други политически въпроси.

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