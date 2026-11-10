Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини канцлера на Германия Фридрих Мерц в изнудване заради обвързването на финансовата помощ за Украйна с преговорите за европейския бюджет, съобщава БТА. Темите за многогодишната финансова рамка на Съюза и финансирането на Киев бяха повдигнати и на съвместна пресконференция на Мерц и унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

Европа

"Предстоят ни трудни бюджетни преговори в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц на пресконференцията.

"Трябва изцяло да включим политиката си спрямо Украйна в европейския бюджет. Наясно съм, че има различия в позициите по този въпрос. Най-малко четири държави членки имат различно виждане", допълни германският канцлер. Той визира Словакия, Чехия, Унгария и България.

"Не бих определил това като изнудване и не бих използвал подобни думи, тъй като в днешния свят всичко е взаимносвързано. Въпреки това смятам, че подобен подход не изпраща непременно добро послание към останалия свят", заяви Мадяр.

Фридрих Мерц заяви днес, че всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват в подкрепата за Украйна и че помощта за Киев не бива да отслабва, предаде Ройтерс.

Изказването му дойде на фона на разногласия между страните от ЕС за бъдещата дългосрочна финансова рамка на съюза.

Мерц настоява новият многогодишен бюджет на ЕС, който ще влезе в сила през 2028 г., да постави акцент върху увеличаването на разходите за отбрана и повишаването на конкурентоспособността. Същевременно той иска всички държави членки да участват във финансирането на Украйна, след като няколко страни отказаха да се включат в договорения миналата година заем за Киев, отбелязва Ройтерс.

Бюджетните преговори се очертават като поредно изпитание за единството на западните съюзници в подкрепата им за Украйна повече от четири години след пълномащабната руска инвазия. Германия е най-големият вносител в бюджета на ЕС и водещ поддръжник на Киев сред държавите членки, посочва Ройтерс.

Германия блокира бюджета на ЕС, ако България, Унгария, Чехия и Словакия не се включат в новите 45 млрд. € за Украйна
Виж още Германия блокира бюджета на ЕС, ако България, Унгария, Чехия и Словакия не се включат в новите 45 млрд. € за Украйна

 

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което Ройтерс се е запознал, Мерц посочва, че всички страни от ЕС трябва да участват във финансирането на Украйна. Целта е да се помогне за покриването на очаквания недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет през 2027 г., като се предвижда ЕС да осигури 45 милиарда евро от тази сума.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е критикувал политиката на ЕС спрямо Украйна и се противопоставя на предоставянето на военна помощ за Киев.

През декември миналата година ЕС постигна споразумение за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна. Словакия, Чехия и Унгария отказаха да участват и заявиха, че няма да се включат и в евентуален нов заем. От своя страна унгарският премиер Петер Мадяр изрази резерви към обвързването на европейския бюджет с други политически въпроси.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
27015
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
14302
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
28979
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
4619
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба Impressio
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба
2247
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакините Trip
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакин...
1324
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути Вкусотии
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути
1396
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1793
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
1013