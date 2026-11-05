Андрей Максименко получи три години и половина затвор, а боцманът – две години и десет месеца. Двамата трябва да платят и близо 1,9 млн. евро обезщетения

858 Снимка: Колаж на Лилия Чалева, Dir.bg

Чуйте статията:

Съд в Хелзинки осъди руския капитан на товарния кораб "Фитбург" (Fitburg) на три години и шест месеца затвор за умишлено повреждане на подводни телекомуникационни кабели във Финския залив. Присъдата беше произнесена днес, съобщиха Ройтерс и финландската обществена медия Yle.

Капитанът Андрей Максименко е признат за виновен за тежък саботаж заедно с азербайджанския боцман Вусал Маджидов, който получи наказание от две години и десет месеца лишаване от свобода.

Съдът разпореди двамата да бъдат задържани незабавно след произнасянето на присъдите.

Инцидентът стана на 31 декември 2025 г., когато товарният кораб е плавал от руския град Санкт Петербург към Израел под флага на Сейнт Винсент и Гренадини. Според установеното от съда плавателният съд е влачил котвена верига и част от котвата по морското дъно на разстояние от приблизително 130 километра. В резултат са повредени два подводни телекомуникационни кабела, свързващи Финландия и Естония. Създадена е и опасност от повреждане на още седем телекомуникационни и електропреносни кабела, както и на газопровод.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Разследването е установило, че механизмът за закрепване на котвата е бил изправен, а при отплаването на кораба от Санкт Петербург котвата е била вдигната. Съдът не е установил кой точно е наредил спускането ѝ. Магистратите обаче са приели, че капитанът и боцманът са знаели, че котвата се влачи по морското дъно, но са позволили корабът да продължи движението си.

Освен ефективните присъди съдът постанови двамата осъдени да заплатят солидарно около 1,9 млн. евро обезщетения за причинените щети и разходите по разследването и възстановяването на кабелите.

Руският капитан трябва да изплати и допълнителни около 85 000 евро.

При определянето на наказанията съдът е отчел, че капитанът носи по-голяма отговорност за управлението, навигацията и безопасността на плавателния съд.

Двамата обвиняеми отричат да са извършили престъпление.

По време на съдебния процес защитата изтъкна, че финландските съдилища не са компетентни да гледат делото, тъй кабелите са били повредени извън териториалните води на Финландия. Съдът в Хелзинки обаче отхвърли тези доводи, като посочи, че престъплението е било извършено с умисъл, а последиците му са имали въздействие върху Финландия.

Присъдата е постановена на първа инстанция и подлежи на обжалване. Съдът е установил отговорността на двамата моряци, но не е постановил, че действията са били организирани от руската държава.

Адвокатът на руския капитан заяви, че ще обжалва присъдата, докато защитата на азербайджанския моряк все още не е взела решение.

В края на 2025 г. корабът "Фитбург" беше задържан от финландските власти след установяване на повредите. Екипажът му се състоеше от 14 души - граждани на Русия, Грузия, Казахстан и Азербайджан. Впоследствие плавателният съд беше освободен, но срещу капитана и боцмана продължи наказателното производство.

Случаят е поредният, свързан с повреждане на подводна инфраструктура в Балтийско море през последните години.

Финландските власти засилиха наблюдението и контрола върху корабоплаването след няколко инцидента с телекомуникационни кабели, електропроводи и газопроводи в региона.

През декември 2024 г. Финландия взе на абордаж свързания с Русия петролен танкер "Ийгъл Ес" (Eagle S), който според следователите нанесъл щети на подводен електрически кабел и няколко телекомуникационни кабела в Балтийско море, като влачил котвата си, припомня Ройтерс.

През октомври 2023 г. подводният газопровод "Балтикконектор" (Balticconnector) между Финландия и Естония трябваше да спре преноса, след като беше повреден от котва на китайски товарен кораб.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.