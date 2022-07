Британският министър на финансите Риши Сунак и министърът на здравеопазването Саджид Джавид подадоха оставки. Това вероятно е финалният удар за премиера Борис Джонсън, който се опита да се извини за най-новия скандал, свързан с неподходящо сексуално поведение, в който се оказа замесен един от министрите му, отбелязва Ройтерс.

Основен мотив и на двамата министри е, че вече нямат доверие в премиера Борис Джонсън.

Министърът на здравеопазването Саджид Джавид обяви оставката си, заявявайки, че "не може повече да продължава (да заема поста) с чиста съвест".

В своето писмо Саджид Джавид посочва, че Консервативната партия може и да не е била винаги популярна, но винаги е била компетентна и е действала в името на националния интерес, като допълва:

"За съжаление при сегашните обстоятелства обществеността стига до заключението, че сега ние нито сме компетентни, нито работим за националния интерес".

Джавид продължава: "Гласуването на доверие миналия месец показа, че голям брой наши колеги са съгласни с това. Със съжаление отбелязвам, че ми е ясно, че тази ситуация няма да се помени под вашето ръководство и вие загубихте моето доверие"

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care. It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

Малко след това и финансовият министър

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1