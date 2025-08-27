Следователи разкриха фиктивни компании в Италия, Франция и Германия и конфискуваха имоти на Лазурния бряг на стойност милиони евро в рамките на акция срещу прането на пари от италианската мафия, предаде ДПА.

Още по темата

Разследванията са били проведени от финансовата разследваща служба в Рим, специализирани следователи в Марсилия и отдела за икономически престъпления в Мюнхен с подкрепата на Европол. Тяхна основна мишена е била група, която е част от Камората - неаполитанската мафия, съобщи прокуратурата във френския пристанищен град.

В зрелищна акция заловиха избягал италиански мафиот от Римската Камора (снимки/видео)
Виж още В зрелищна акция заловиха избягал италиански мафиот от Римската Камора (снимки/видео)

Смята се, че бандата е прехвърляла пари от престъпна дейност в банкови сметки в Италия, Франция, Германия и Тунис чрез фиктивни компании, като е претендирала, че има законни доходи от строителство, търговия с автомобили и производство на алуминий, предаде БТА.

Впоследствие произхождащите от престъпна дейност пари са били инвестирани в морски недвижими имоти в Южна Франция чрез компании, регистрирани във Франция.

Там са били конфискувани къща, четири апартамента и 11 паркоместа на стойност над 2,5 млн. евро. В Южна Франция е бил арестуван един заподозрян.

Делът на фиктивните компании и сумите, които престъпната група е изпирала по този начин в Германия, не беше първоначално уточнена, като няма и данни за арести в страната.

Камората не само е една от големите мафиотски организации в Италия, но действа и на международно равнище. Град Неапол и област Кампания са смятани за за неин бастион, отбелязва ДПА.

Камората не е изградена върху строга йерархия, а е съставена от много кланове, някои от които дори се борят помежду си. Дейността ѝ варира от наркотрафик през рекет до незаконен бизнес с отпадъци, посочва ДПА.

ИЗБРАНО
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритания Лайф
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритан...
3614
В Лондон изрисуваха корт в чест на Григор Димитров Корнер
В Лондон изрисуваха корт в чест на Григор Димитров
5822
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката Бизнес
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката
7888
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
4082
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
6998
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
245
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
2395
Три лесни десерта с праскови за начинаещи Вкусотии
Три лесни десерта с праскови за начинаещи
1171
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
1793
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини Времето
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини
263