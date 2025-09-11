Заподозреният за убийството на влиятелния десен инфлуенсър все още е на свобода, но се смята, че е на колежанска възраст

Федералното бюро за разследване (ФБР) публикува в четвъртък вечер българско време снимки на "лице, представляващо интерес" във връзка с убийството на Чарли Кърк, съобщи Sky news.

Заподозреният за убийството на влиятелния десен инфлуенсър все още е на свобода, но се смята, че е на възраст около колежанин, допълват от ФБР. Властите публикуваха и две снимки на "лицето, представляващо интерес" по случая.

"Молим за помощ от обществеността за идентифициране на този човек, който представлява интерес във връзка с фаталната стрелба на Чарли Кърк в университета Юта Вали", написаха от ФБР на своите страници в социалните мрежи.

Млад мъж, носещ бейзболна шапка, слънчеви очила и черна блуза с американското знаме, е показан да се качва по стълбите към покрива, откъдето според твърденията е убил Кърк в сряда следобед.

Към този момент са получени над 130 сигнала.

"Уверявам ви, че всички следи и сигнали се разследват подробно", заявява Робърт Болс, специален агент, отговарящ за полевия офис на ФБР в Солт Лейк Сити. Той призовава всеки, който има видео или изображения от стрелбата, да ги предостави на ФБР.

Малко по-рано днес беше открито оръжие, за което се смята, че е било използвано при стрелбата по Чарли Кърк, съобщи агент Робърт Болс на брифинг в американския град Оръм, щата Юта.

Заподозреният за убийството на един от най-известните консервативни гласове в САЩ все още е на свобода.

Оръжието е "мощна пушка с болтов механизъм" ("high-powered bolt action rifle"), съобщи представителят на Федералното бюро за разследване.

"Тази пушка е била открита в гориста местност, където стрелецът е избягал. Лаборатория на ФБР ще анализира това оръжие", обясни агент Болс.

Той добави, че са открили и "отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница за анализ".

ФБР разполага със снимки и видеозаписи на заподозрения, но не знае къде се намира или докъде е стигнал. Разследващите също така са успели да проследят движението му - пристигането му на местопрестъплението и напускането му след стрелбата.

Чарли Кърк беше застрелян по време на публична реч в Университета на Юта Вали. Трагедията се разигра пред хиляди зрители по време на първото събитие от националната му обиколка "Американско завръщане".

Кърк беше хоспитализиран в критично състояние, но часове след инцидента лично Доналд Тръмп обяви с прискърбие неговата смърт.

По-късно във Вирджиния, говорейки на възпоменателното събитие за годишнината от 11 септември, американския президент обяви, че ще го удостои посмъртно с президентския медал за свобода.

"Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора. Молитвите ни са с неговата прекрасна съпруга Ерика и красивите му деца", каза Тръмп, добавяйки, че "много ни липсва" и "смелостта, която е вложил в сърцата на безброй хора, ще живеят".

