Кимбърли Гилфойл подаде оставка през октомври по искане на Белия дом след публикации за предполагаеми нарушения на етичните норми и връзки с бизнес интереси

1410 Снимка: БТА/АП

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Екип на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) е в Гърция във връзка с предстоящо разследване на Конгреса на САЩ на действията на Кимбърли Гилфойл в качеството й на посланик в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Гилфойл подаде оставка през октомври по искане на Белия дом след публикации в американския печат за предполагаеми нарушения на етичните норми и връзки с бизнес интереси. Тя отхвърли обвиненията като неверни и заяви, че ще защитава репутацията си.

Според статии на "Уолстрийт Джърнъл" Кимбърли Гилфойл е искала от бизнесмен пари в замяна на лобиране пред администрацията, точно преди да бъде потвърдено дипломатическото ѝ назначение, а като ръководител на посолството налагала на Гърция да купува само американски втечнен природен газ, настоявала в тази връзка България да си сътрудничи с определена гръцка строителна компания и заплашила, че правителството в Атина може да падне като това в Букурещ.

Според информацията на "Скай" агенти на ФБР са в Гърция от миналата седмица като се предполага, че разследват действията на бившия американски посланик, останал на поста по-малко от една година. За момента не е ясно кога ще приключи разследването в Гърция и кога агентите ще се върнат в САЩ.

Кимбърли Гилфойл е била уведомена с писмо от високопоставния конгресмен от Демократическата партия Робърт Гарсия да съхранява всички документи, които биха могли да бъдат предмет на бъдещи парламентарни разследвания, включително по подозрения за корупция. Подобни писма са били изпратени и до други членове на семейството на Доналд Тръмп, както и до негови близки съветници, съобщи вчера Франс прес. В изпратеното до Гилфойл писмо се споменава информацията за поискани от нея 100 000 долара от дарител на Републиканската партия в замяна на осигуряване на достъп до високопоставени представители на американското правителство. Очакванията са конгресменът-демократ от Калифорния да оглави влиятелна разследваща комисия в Камарата на представителите след встъпването в длъжност на новоизбраните конгресмени през януари, отбелязва още Франс прес, цитирана от БТА.

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В серия от разследвания авторитетният американски вестник "Уолстрийт джърнъл" разкри факти около действия на Гилфойл преди и по време на мандата й като посланик на САЩ в гръцката столица. Вестникът оповести информация, че по време на вечеря в Атина през март тази година Гилфойл е заявила, че Вашингтон може да повлияе за падането на правителства, давайки пример с Румъния. Тя е добавила, че САЩ могат да направят това и с други страни, включително и с Гърция.

Изданието съобщи още за нейни контакти с представители на гръцки бизнес интереси и за присъствие на лобист на част от дипломатическите ѝ срещи. Твърденията доведоха до проверки от водещи демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите, докато Гилфойл отрече да е извършила нарушение и оспори начина, по който е представен разговорът.

Кимбърли Гилфойл пое американската дипломатическа мисия в Атина през ноември 2025 г. В публичното пространство е известен фактът, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши, и четири години е била негова годеница. Гилфойл е била женена и за губернатора на Калифорния в оставка Гавин Нюсъм, смятан за възможен кандидат за номинацията на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г.

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