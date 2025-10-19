В разговора си с американския президент Путин е предложил някои малки части от двете южни фронтови области - Херсонска и Запорожка - в замяна на много по-големи части от Донбас

Американският президент Доналд Тръмп е настоял украинският президент Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на войната между Русия и Украйна по време на срещата в Белия дом в петък. Тръмп е предупредил, че в противен случай президентът Владимир Путин заплашва да "унищожи" Украйна, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от "Ройтерс".

По време на срещата Тръмп е настоявал Зеленски да предаде целия източен регион Донбас на Русия, пише вестникът, позовавайки се на свои източници.

В крайна сметка Украйна е успяла да убеди Тръмп да подкрепи замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва "Файненшъл Таймс".

След срещата Тръмп заяви, че двете страни трябва да спрат войната дотам, докъдето са стигнали, и двете държави да обявяват победа, а историята да реши коя страна печели. Зеленски от своя страна определи това като важен момент.

Белият дом не е отговорил веднага на искането на "Ройтерс" за коментар по повод публикацията на "Файненшъл Таймс".

Зеленски пристигна в Белия дом в петък в търсене на ракети "Томахоук" за продължаване на войната, но Тръмп отбеляза, че предпочита войната да спре.

В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин е предложил някои малки части от двете южни фронтови области - Херсонска и Запорожка - в замяна на много по-големи части от Донбас, които сега са под украински контрол, добавя "Файненшъл Таймс".

Това е по-малко от първоначалното му искане от 2024 г. Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област на юг - територия от близо 20 000 квадратни километра.

Говорителят на Зеленски не е отговорил веднага на запитване за коментар относно това дали Тръмп е оказвал натиск върху Зеленски да приеме мир при руските условия.

Тръмп и Путин се договориха в четвъртък да проведат втора среща на върха за войната в Украйна в рамките на следващите две седмици в Будапеща след срещата на 15 август в Аляска, която не доведе до резултат за спиране на войната.

