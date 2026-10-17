Метеорологичната агенция на страната съобщи, че компютърната ѝ система погрешно е определила епицентъра на земетресението, като се извини публично

1209 Снимка: АП/ Eugene Hoshiko/БТА

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Японската метеорологична служба отмени издадено в петък погрешно предупреждение за земетресение край Северна Япония с магнитуд 9,9, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Вещаещата катастрофа прогноза доведе до хаос в обществения транспорт в страната, отбеляза агенцията, цитирана от БТА.

Метеорологичната агенция на Япония съобщи, че компютърната ѝ система погрешно е определила епицентъра на земетресението, като се извини публично. Впоследствие магнитудът е бил преоценен.

Службата издаде предупреждение за голяма територия, простираща се от Северна до Централна Япония, като посочи, че земетресението е в района на руските Курилски острови - оспорвани от Токио, край японския остров Хокайдо.

По-късно беше потвърдено, че земетресение с магнитуд 6,9 е имало близо до руския полуостров Камчатка на дълбочина 160 километра.

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В края на юли тази година страната беше разлюляна от трус с магнитуд 7,1 по Рихтер. Земетресението предизвика мащабни разрушения на сгради и пътища, образува свлачища, имаше загинали хора и множество в неизвестност, затрупани по руините.

Япония все още не може да се отърси и от кошмара на земетресението с магнитуд 9 от 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души и нанесло мащабни щети на атомната електроцентрала "Фукушима", припомня Франс прес.

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