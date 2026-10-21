Обиските са извършени в рамките на разследване, насочено срещу бившата политическа група "Идентичност и демокрация"

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Европейската прокуратура е извършила обиски в офисите на крайнодясната политическа група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на днешно съобщение на групата.

"От тази сутрин Европейската прокуратура извършва претърсвания в административните офиси на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург", написаха от "Патриоти за Европа" в Екс.

"Патриоти за Европа" е третата по големина политическа група в Европейския парламент. Сред партиите в нея е френският "Национален сбор", свързван с Марин льо Пен.

Обиските са извършени в рамките на разследване на Европейската прокуратура, насочено срещу бившата политическа група "Идентичност и демокрация". Френската партия "Национален сбор" (НС) членуваше в "Идентичност и демокрация" до разпускането на групата през 2024 г., а понастоящем е част от "Патриоти за Европа".

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Претърсени са били административните офиси на "Идентичност и демокрация" в Брюксел и Страсбург, като от "Патриоти за Европа" подчертаха, че те не са юридическо продължение на бившата група "Идентичност и демокрация".

"Идентичност и демокрация" съществуваше в Европейския парламент до изборите през 2024 г., след които беше разпусната. Част от партиите ѝ се включиха в новосъздадената група "Патриоти за Европа", оглавявана от председателя на френския "Национален сбор" Жордан Бардела.

През юни тази година Европейската прокуратура проведе обиски във Франция, Испания, Италия и Белгия в рамките на разследване за предполагаемо неправомерно използване на средства от бюджета на Европейския парламент през периода 2019-2024 г.

През юни тази година Европейската прокуратура проведе обиски във Франция, Испания, Италия и Белгия в рамките на разследване за предполагаемо неправомерно използване на средства от бюджета на Европейския парламент през периода 2019-2024 година. Разследването беше започнато след информация за предполагаеми нарушения при разходването на около 4,3 милиона евро европейски средства. Тогава проверките обхванаха офиси и жилища на доставчици на комуникационни услуги, работили с бившата политическа група.

Докладът, изготвен от финансовото отделение на ЕП, посочва, че групата, в основата на която бяха "Национален фронт" на Марин Льо Пен и "Алтернатива за Германия", е нарушила правилата за обществени поръчки при възлагането на обществени договори и е разпределяла неправомерно дарения между 2019 и 2024 г. Жордан Бардела определи тогава действията на разследващите като форма на натиск срещу неговата политическа формация.

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