Москва отново превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност, се казва заключение след срещата на върха в Брюксел

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Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море, се казва заключение след срещата на върха на ЕС в Брюксел.

"Като взема на прицел селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове, като блокира морските пътища и унищожава съоръжения за съхранение на зърно, Русия отново превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност, по-специално в Африка, Азия и Близкия изток", пише в документа, публикуван след края на сбирката тази вечер.

"Нападенията срещу гражданското корабоплаване, търговските и товарните кораби - включително плавателни съдове, плаващи под флага на държави членки, като например неотдавнашните атаки в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море - са неприемливи и представляват сериозно нарушение на международното и морското право, включително на Конвенцията на ООН по морско право", се казва още в позицията на лидерите на държавите от ЕС.

За да се избегне по-нататъшно влошаване на ситуацията, Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански, търговски и товарни плавателни съдове в Черно море.

Съветът също така припомня значението на мерките, насочени към по-нататъшно укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна, които са от жизненоважно значение за устойчивия износ на зърно.

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